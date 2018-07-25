Что стало с кумирами девяностых

У подростков всегда есть кумиры. Но певцы и актёры, ради свидания с которыми юные фанаты готовы отдать несколько лет жизни, с возрастом меняются. И вот что стало со знаменитостями, в которых мы были влюблены в девяностые.

1. Памела Андерсон . Звезда сериала «Спасателей Малибу» и любимица читателей журнала Playboy, эта сногсшибательная блондинка с роскошной грудью в конце прошлого века сводила с ума миллионы мальчишек. Но увлечение вечеринками с алкоголем, неудачные браки и пластика изменили Памелу до неузнаваемости.

2. Тара Рид. Актриса, блиставшая в девяностые годы, считалась одной из самых соблазнительных красоток Голливуда. Подростковая комедия «Американский пирог» вознесла её на недосягаемую высоту. На Тара вдруг увлеклась пластической хирургией и принялась худеть. Сегодня даже самые преданные поклонники уверены, что выглядит Рид пугающе и ей давно пора остановиться.