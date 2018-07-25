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Что стало с кумирами девяностых
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Что стало с кумирами девяностых 

Рамблер 3 часа назад
У подростков всегда есть кумиры. Но певцы и актёры, ради свидания с которыми юные фанаты готовы отдать несколько лет жизни, с возрастом меняются. И вот что стало со знаменитостями, в которых мы были влюблены в девяностые.
1. Памела Андерсон. Звезда сериала «Спасателей Малибу» и любимица читателей журнала Playboy, эта сногсшибательная блондинка с роскошной грудью в конце прошлого века сводила с ума миллионы мальчишек. Но увлечение вечеринками с алкоголем, неудачные браки и пластика изменили Памелу до неузнаваемости.
2. Тара Рид. Актриса, блиставшая в девяностые годы, считалась одной из самых соблазнительных красоток Голливуда. Подростковая комедия «Американский пирог» вознесла её на недосягаемую высоту. На Тара вдруг увлеклась пластической хирургией и принялась худеть. Сегодня даже самые преданные поклонники уверены, что выглядит Рид пугающе и ей давно пора остановиться.
3. Деми Мур. «Приведение», «Стриптиз», «Солдат Джейн» — эти ленты прогремели на весь мир, открыв новую звезду — Деми Мур. Утончённая сексуальность Деми впечатлила мужчин планеты, но рядом с ней всегда был супруг Брюс Уиллис. Это брак закончился в 2000 году, после чего Мур впала в депрессию. Спас её новый муж, актёр Эштон Кутчер, который был младше на 15 лет, но и с ним Деми рассталась после шести лет совместной жизни. Для актрисы это стала трагедией, она серьёзно запустила себя и внешним видом пугала не только общественность, но и семью. К счастью, Мур сумела взять себя в руки и сегодня выглядит настолько потрясающе, что её путают со взрослыми дочерьми.
Женский форум
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