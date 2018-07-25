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«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
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«Юбка вместо блузки?»: наряд Ольги Орловой позабавил публику 

Eva.ru 7 часов назад
Ольга Орлова любит публиковать фотографии, демонстрируя свою неувядающую красоту, и ей действительно удается восхищать и вдохновлять. Звезда славится своим безупречным и утонченным вкусом, однако в этот раз удивила народ необычным выбором одежды: странный топ, больше напоминающий юбку, вызвал много вопросов.
Опубликовав очередной снимок в своем Инстаграме, Ольга Орлова заставила подписчиков усомниться в её хороших вкусовых предпочтениях. Неординарный предмет одежды, красовавшийся на ней, вызвал много вопросов и спровоцировал споры в сети. Конечно, злопыхатели не смогли не воспользоваться возможностью язвительно высказаться в адрес певицы и телеведущей, наконец-то промахнувшейся в выборе одежды. Некоторые всерьез решили, что она перепутала верх с низом, надев юбку в качестве топа, и не смогли не посмеяться над этим, выразив эмоции в комментариях.
«Юбка вместо блузки? Странно смотрится..» «Необычный выбор одежды…» «Выглядит, если честно, нелепо» "Кто на вас это надел?" "Не очень, лучше переоденьтесь!" Конечно, среди критиканов нашлись и истинные ценители моды и стиля, которые не увидели ничего смешного и необычного в представленном Ольгой образе, а мужчины, очарованные её природными данными, заверили, что на ней все выглядит безупречно, и даже нелепая на первый взгляд одежда не может лишить её привлекательности.
В любом случае оспорить, что Орлова прекрасно выглядит в свои годы, никто не может. Ко всему прочему, она является мамой взрослого сына, который закончил школу с золотой медалью, чем она очень гордится и хвастается перед фанатами.
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