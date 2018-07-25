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Серябкина объяснила, почему всегда голая на фото
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Серябкина объяснила, почему всегда голая на фото 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @serebro_official
Певица обнаружила, что подписчики и журналисты часто обвиняют ее в том, что девушка зациклена на собственной наготе, а на большинстве фото в Instagram-блоге на ней практически нет одежды.
Пост о выходе очередного клипа на песню Under my skin Серябкина прокомментировала так:
"Последнее время часто ловлю комменты и статьи о том, что я опять разделась для фотки и вообще зациклена чисто на том, чтобы показывать своё тело)) На самом деле, я вообще об этом не думаю. Просто делаю то, что чувствую и транслирую это как арт и эмоцию.. <.. >. А тело — это только нюанс. Ловите кайф от того, что и я, и моя музыка сопряжены — мы часть неделимого целого. Я вас безумно люблю. PS: кому не надоело — бомбите комменты и заголовки тем, что я "опять разделась"…".
К слову сказать, подписчики действительно часто оставляют негативные комментарии по поводу "обнаженки" и стиля в одежде Ольги.
"Зачем вообще это комментировать. Голая и голая! Ведь вы же реально г о л а я! чего же юлить и рассказывать про творчество?:)",
"Да вы выложите наконец уже голую фоточку! Видно же, что вам хочется!",
"Бедная девочка, не хватает мужского внимания",
"Тело, конечно, у вас отличное, но снимки очень пошлые".
Женский форум
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