Серябкина объяснила, почему всегда голая на фото

Певица обнаружила, что подписчики и журналисты часто обвиняют ее в том, что девушка зациклена на собственной наготе, а на большинстве фото в Instagram-блоге на ней практически нет одежды.

Пост о выходе очередного клипа на песню Under my skin Серябкина прокомментировала так:

"Последнее время часто ловлю комменты и статьи о том, что я опять разделась для фотки и вообще зациклена чисто на том, чтобы показывать своё тело)) На самом деле, я вообще об этом не думаю. Просто делаю то, что чувствую и транслирую это как арт и эмоцию.. <.. >. А тело — это только нюанс. Ловите кайф от того, что и я, и моя музыка сопряжены — мы часть неделимого целого. Я вас безумно люблю. PS: кому не надоело — бомбите комменты и заголовки тем, что я "опять разделась"…".

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 23 Июл 2018 в 2:29 PDT

К слову сказать, подписчики действительно часто оставляют негативные комментарии по поводу "обнаженки" и стиля в одежде Ольги.

"Зачем вообще это комментировать. Голая и голая! Ведь вы же реально г о л а я! чего же юлить и рассказывать про творчество?:)",

"Да вы выложите наконец уже голую фоточку! Видно же, что вам хочется!",

"Бедная девочка, не хватает мужского внимания",

"Тело, конечно, у вас отличное, но снимки очень пошлые".

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 7 Июл 2018 в 7:56 PDT

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 22 Июн 2018 в 8:53 PDT