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Тодоренко и Топалов объявили о помолвке
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Тодоренко и Топалов объявили о помолвке 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @reginatodorenko
Ведущая программы "Орел и решка" Регина Тодоренко помолвлена с Владом Топаловым.
Этой радостной новостью они поделились в своих аккаунтах Instagram.

@reginatodorenko, согласна? 🤪😳

Публикация от  Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Не так давно они впервые вышли в свет как пара, а теперь серьезно заявляют о своей скорой женитьбе.
В своем Instagram Влад спрашивает Регину:
"Согласна?".
На что Тодоренко отвечает взаимным согласием на своей странице:

@vladtopalovofficial, Согласна! ❤️

Публикация от  regina todorenko (@reginatodorenko)

"Согласна!", — пишет телеведущая.
На фото, где они целуются, отчетливо видно красивое, блестящее кольцо. Судя по всему, пара очень счастлива, что они скоро станут официально мужем и женой.
Фанаты тоже очень рады за влюбленную пару и оставляют такие комментарии под постом:
"Очень круто!🙈😁 рада за вас ребята!👏😊"
" Ааааааааа ❤ Боже, сколько у меня радости за тебя ❤ Поздравляюююю❤❤❤ "
"Оо, 😇даже не знаю, кто мне в вашей паре нравится больше. Наверное, вы вместе) Ура-ура!".
Этот брак будет первым для Тодоренко, а вот для Влада уже вторым по счету.
Женский форум5
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