Тодоренко и Топалов объявили о помолвке

@reginatodorenko, согласна? 🤪😳 Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 25 Июл 2018 в 5:42 PDT Этой радостной новостью они поделились в своих аккаунтах Instagram.

Не так давно они впервые вышли в свет как пара, а теперь серьезно заявляют о своей скорой женитьбе.

В своем Instagram Влад спрашивает Регину:

"Согласна?".

@vladtopalovofficial, Согласна! ❤️ Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 25 Июл 2018 в 5:44 PDT На что Тодоренко отвечает взаимным согласием на своей странице:

"Согласна!", — пишет телеведущая.

На фото, где они целуются, отчетливо видно красивое, блестящее кольцо. Судя по всему, пара очень счастлива, что они скоро станут официально мужем и женой.

Фанаты тоже очень рады за влюбленную пару и оставляют такие комментарии под постом:

"Очень круто!🙈😁 рада за вас ребята!👏😊"

" Ааааааааа ❤ Боже, сколько у меня радости за тебя ❤ Поздравляюююю❤❤❤ "

"Оо, 😇даже не знаю, кто мне в вашей паре нравится больше. Наверное, вы вместе) Ура-ура!".

Этот брак будет первым для Тодоренко, а вот для Влада уже вторым по счету.