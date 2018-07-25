Тодоренко и Топалов объявили о помолвке 

Ведущая программы "Орел и решка" Регина Тодоренко помолвлена с Владом Топаловым.
Этой радостной новостью они поделились в своих аккаунтах Instagram.
Не так давно они впервые вышли в свет как пара, а теперь серьезно заявляют о своей скорой женитьбе.
В своем Instagram Влад спрашивает Регину:
"Согласна?".
На что Тодоренко отвечает взаимным согласием на своей странице:
"Согласна!", — пишет телеведущая.
На фото, где они целуются, отчетливо видно красивое, блестящее кольцо. Судя по всему, пара очень счастлива, что они скоро станут официально мужем и женой.
Фанаты тоже очень рады за влюбленную пару и оставляют такие комментарии под постом:
"Очень круто!🙈😁 рада за вас ребята!👏😊"
" Ааааааааа ❤ Боже, сколько у меня радости за тебя ❤ Поздравляюююю❤❤❤ "
"Оо, 😇даже не знаю, кто мне в вашей паре нравится больше. Наверное, вы вместе) Ура-ура!".
Этот брак будет первым для Тодоренко, а вот для Влада уже вторым по счету.