Волочкова показала, как готовится к жаре

Балерина продолжает радовать поклонников шпагатами.

Наверняка, Анастасия Волочкова прекрасно знает, что делает, и давно уже не удивляется бурной реакции своих эмоциональных подписчиков, когда публикует на своей странице в Instagram фото очередного шпагата.

На этот раз артистка не только продемонстрировала отрицательный шпагат, но и дала хороший совет, как охладиться в жару.

"В этом году лето радует меня яркими красками, теплом и новыми приятными знакомствами. На этой неделе синоптики обещают жару! Готовимся. А в жару чего хочется? МОРОЖЕНОГО!"

— сообщила Анастасия на шпагате.

@volochkova_art

"Жду возвращения Ариши и обязательно побалую лакомством ее и маму"

— отметила балерина.

Реакция подписчиков не заставила ждать, и как всегда мнения разделились:

"А еще что нибудь можете, кроме шпагата?"

"Боже, какая роскошная женщина мечта фотографа!"

"Хорошего человека все должно быть прекрасно и душа, и тело, и дом!"

"Я ей завидую: человек живет так как он хочет! Браво, Настя!"

"Это же не красиво! Что вам нравится в этом? Бедный фотограф, фу!"