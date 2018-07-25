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Волочкова показала, как готовится к жаре
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Волочкова показала, как готовится к жаре 

Рамблер 4 часа назад
Балерина продолжает радовать поклонников шпагатами.
Наверняка, Анастасия Волочкова прекрасно знает, что делает, и давно уже не удивляется бурной реакции своих эмоциональных подписчиков, когда публикует на своей странице в Instagram фото очередного шпагата.
На этот раз артистка не только продемонстрировала отрицательный шпагат, но и дала хороший совет, как охладиться в жару.
"В этом году лето радует меня яркими красками, теплом и новыми приятными знакомствами. На этой неделе синоптики обещают жару! Готовимся. А в жару чего хочется? МОРОЖЕНОГО!"
— сообщила Анастасия на шпагате.
@volochkova_art
"Жду возвращения Ариши и обязательно побалую лакомством ее и маму"
— отметила балерина.
Реакция подписчиков не заставила ждать, и как всегда мнения разделились:
"А еще что нибудь можете, кроме шпагата?"
"Боже, какая роскошная женщина мечта фотографа!"
"Хорошего человека все должно быть прекрасно и душа, и тело, и дом!"
"Я ей завидую: человек живет так как он хочет! Браво, Настя!"
"Это же не красиво! Что вам нравится в этом? Бедный фотограф, фу!"
Женский форум19
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