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Лазарев умилил поклонников нежным снимком с сыном
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Лазарев умилил поклонников нежным снимком с сыном 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: @lazarevsergey
Артист порадовал публику новым снимком с подросшим Никитой.
Популярный певец Сергей Лазарев растит маленького сына Никиту — и периодически радует поклонников фотографиями и видеороликами с участием малыша. На новом снимке, опубликованном артистом, он держит ребенка на руках и касается его носа, а кроха с нежностью смотрит на папу.
«Ты в эпицентре жизни моей…», — написал артист.
Публика с восторгом встретила трогательный кадр: «Никита такой сладкий-пресладкий», «Какой красивый малыш!», «Самое милое фото! Смотришь и заряжаешься позитивом!», «Сережа, у вас очень красивый сын!», «Вы даже не представляете, какие прекрасные эмоции возникают при виде мужчины с ребенком на руках, тем более в таком дружественном аспекте! Это так прекрасно, более, чем женщина с ребенком, что мы видим гораздо чаще. Всех вам благ, дружная парочка!», — комментирует аудитория.
Напомним, Сергей Лазарев около 2,5 лет скрывал, что стал папой. Но после того как папарацци «поймали» артиста с наследником и тайное стало явным, исполнитель стал все чаще делиться в личном блоге фотографиями и видеороликами с Никитой.
О матери малыша широкой аудитории пока ничего не известно. Представители СМИ и поклонники предполагают, что ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.
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