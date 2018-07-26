Лазарев умилил поклонников нежным снимком с сыном

Артист порадовал публику новым снимком с подросшим Никитой.

Популярный певец Сергей Лазарев растит маленького сына Никиту — и периодически радует поклонников фотографиями и видеороликами с участием малыша. На новом снимке, опубликованном артистом, он держит ребенка на руках и касается его носа, а кроха с нежностью смотрит на папу.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 25 Июл 2018 в 7:42 PDT

«Ты в эпицентре жизни моей…», — написал артист.

Публика с восторгом встретила трогательный кадр: «Никита такой сладкий-пресладкий», «Какой красивый малыш!», «Самое милое фото! Смотришь и заряжаешься позитивом!», «Сережа, у вас очень красивый сын!», «Вы даже не представляете, какие прекрасные эмоции возникают при виде мужчины с ребенком на руках, тем более в таком дружественном аспекте! Это так прекрасно, более, чем женщина с ребенком, что мы видим гораздо чаще. Всех вам благ, дружная парочка!», — комментирует аудитория.

Напомним, Сергей Лазарев около 2,5 лет скрывал, что стал папой. Но после того как папарацци «поймали» артиста с наследником и тайное стало явным, исполнитель стал все чаще делиться в личном блоге фотографиями и видеороликами с Никитой.

О матери малыша широкой аудитории пока ничего не известно. Представители СМИ и поклонники предполагают, что ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.