Дакота удивила поклонников огромными губами

Обладательница пухлых от природы губ певица Рита Дакота считает, что нет предела совершенству, и согласилась на косметологическую процедуру по улучшению своей внешности. Последствия уколов произвели ужасающих эффект на поклонников и друзей артистки, которые не смогли принять новую внешность Риты с огромными, иначе и не скажешь, губами.

Отечественная певица и композитор Рита Дакота может смело похвастаться яркой внешностью, а также приятными чертами лица. Более того, девушка является счастливой обладательницей пухлых губ, которые редко кому достаются от природы. Однако после рождения дочки, у которой недавно начали прорезываться первые зубки, звезда стала недовольна своим отражением в зеркале. А потому артистка договорилась о косметической процедуре на губах, результатом которой незамедлительно поделилась с поклонниками.

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В обнародованном обращении Риты невозможно не обратить внимания на внушительные губы, которые, кажется, даже мешают звезде разговаривать. Впрочем, Дакота не стала юлить и подтвердила самые смелые предположения поклонников.

«Я подумала, что мои губы недостаточно пухлые, поэтому я нашла самого лучшего мастера по увеличению губ и сделала себе такие красивые губы», — огорошила певица своим признанием всех друзей и поклонников.

В тот же час публика массово начала писать Рите, умоляя ее исправить оплошность и поскорее избавиться от ужасающе пухлых губ.

«Какой бред по поводу губ. И так все нормально было»

«Рита! Это просто губы как вареники, ужасно смотрится, зачем вам это?»

«С губами, конечно, это вы сильно» «Верхнюю губу так разнесло, да и нижняя большая. Они говорить не мешают?»

Реакция общественности была столь яркая, что артистка поспешила успокоить перепуганных поклонников. Оказалось, что это не более, чем шутка! А эффект увеличенных губ на видео — временное последствие совершенно иных процедур, которые Дакота сделала в косметологическом салоне.