Ещё
Дакота удивила поклонников огромными губами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дакота удивила поклонников огромными губами 

Eva.ru 2 часа назад
Обладательница пухлых от природы губ певица Рита Дакота считает, что нет предела совершенству, и согласилась на косметологическую процедуру по улучшению своей внешности. Последствия уколов произвели ужасающих эффект на поклонников и друзей артистки, которые не смогли принять новую внешность Риты с огромными, иначе и не скажешь, губами.
Отечественная певица и композитор Рита Дакота может смело похвастаться яркой внешностью, а также приятными чертами лица. Более того, девушка является счастливой обладательницей пухлых губ, которые редко кому достаются от природы. Однако после рождения дочки, у которой недавно начали прорезываться первые зубки, звезда стала недовольна своим отражением в зеркале. А потому артистка договорилась о косметической процедуре на губах, результатом которой незамедлительно поделилась с поклонниками.
eva.ru
В обнародованном обращении Риты невозможно не обратить внимания на внушительные губы, которые, кажется, даже мешают звезде разговаривать. Впрочем, Дакота не стала юлить и подтвердила самые смелые предположения поклонников.
«Я подумала, что мои губы недостаточно пухлые, поэтому я нашла самого лучшего мастера по увеличению губ и сделала себе такие красивые губы», — огорошила певица своим признанием всех друзей и поклонников.
В тот же час публика массово начала писать Рите, умоляя ее исправить оплошность и поскорее избавиться от ужасающе пухлых губ.
«Какой бред по поводу губ. И так все нормально было»
«Рита! Это просто губы как вареники, ужасно смотрится, зачем вам это?»
«С губами, конечно, это вы сильно» «Верхнюю губу так разнесло, да и нижняя большая. Они говорить не мешают?»
Реакция общественности была столь яркая, что артистка поспешила успокоить перепуганных поклонников. Оказалось, что это не более, чем шутка! А эффект увеличенных губ на видео — временное последствие совершенно иных процедур, которые Дакота сделала в косметологическом салоне.
«Это перманентный макияж. Потому что во время беременности мои губы просто выцвели, были белые пятна. Мы восстановили мой натуральный природный цвет, то есть это будут губы цвета губ! А это отек, и он сойдет через пару часов», — заверила почитателей Рита.
Eva.ru: последние новости
«Эротика зашкаливает»: Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья «Юбка вместо блузки?»: наряд Ольги Орловой позабавил публику «На женщину стал походить»: Сергея Глушко заподозрили в контурной пластике лица
Женский форум2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Галкина поразила своими навыками
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение