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Дочь Галкина поразила своими навыками
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Дочь Максима Галкина поразила папу навыками счета 

Letidor.ru 2 часа назад
В пять лет девочка уже почти поняла основы арифметики.
Телеведущий Максим Галкин продолжает знакомить поклонников забавными моментами из жизни своей семьи. Звездный папа всегда с удовольствием делится роликами с участием дочки Лизы и сына Гарри. А поклонники с нетерпением ждут новых видео. Вот и на этот раз телеведущий решил показать, как интересно считает его дочь. Так, несмотря на пока еще не очень понятные ей самой рассуждения, она приходит к верным выводам и правильному ответу.
"Новая арифметика от Лизы", — подписал ролик Максим Галкин, добавив удивляющийся смайлик.
«Чудо ребенок!», «Просто гений», «Какая прекрасная и умная девочка», «Логика железная — умничка!», «Она прибавляет единичку — десяток к цифре. Когда сказала, что „сорок про три“ — просто не туда прибавила! Не к единицам, а к десяткам. А так — логично мыслит! 30+10=40. 10+1=11. А 30-почти 3! Только с ноликом. У девочки хорошие аналитические способности», «Какая умница, красавица, чудо ребенок👍👍😘😘😘💝», «Ребенок почти сам дошел до разрядов единиц и десятков. Помогите ему узнать секрет наглядно», «Вот так логика🙈🙈🙈😂😂😂! Подумаешь промежуточные решения, главное ответ верен!👍😍», — комментируют подписчики.
Они уверены — девочка уже совсем скоро будет прекрасно считать, осталось только уложить все правильно в голове и еще немного позаниматься с педагогом или родителями.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.
Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то рассказывает, как эмоционально его дочь Лиза отрегировала на осьминога, то показывает, как девочка командует братом Гарри, заботясь о муравьях, то просто делится видео и фото из моря и бассейна. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.
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