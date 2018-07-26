Литвинова показала красавицу-дочь 

Актриса поздравила наследницу с днем рождения.
Единственная дочь известной актрисы, кинорежиссера, сценариста, телеведущей Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская празднует сегодня день рождения. Девушке исполнилось 17 лет, в честь этого в Instagram ее звездной мамы появилось нежное поздравление:
"С днем рождения, моя Ульяна! Люблю тебя!", — лаконично написала Рената Литвинова и показала публике фотографию дочки.
Поклонники актрисы моментально присоединились к поздравлениям и отметили, что девушка растет настоящей красавицей.
Напомним, Ульяна родилась в браке Ренаты Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским. Супруги поженились в 2001 году, а в 2007 пара распалась.