Литвинова показала красавицу-дочь

Актриса поздравила наследницу с днем рождения.

Единственная дочь известной актрисы, кинорежиссера, сценариста, телеведущей Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская празднует сегодня день рождения. Девушке исполнилось 17 лет, в честь этого в Instagram ее звездной мамы появилось нежное поздравление:

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 25 Июл 2018 в 3:31 PDT

"С днем рождения, моя Ульяна! Люблю тебя!", — лаконично написала Рената Литвинова и показала публике фотографию дочки.

Поклонники актрисы моментально присоединились к поздравлениям и отметили, что девушка растет настоящей красавицей.

Публикация от Uliana Dobrovskaya (@ulianadobrovskaya) 12 Янв 2018 в 8:46 PST

Напомним, Ульяна родилась в браке Ренаты Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским. Супруги поженились в 2001 году, а в 2007 пара распалась.