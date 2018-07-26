Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом

Звезда никак не может решиться на исправление недостатков своей внешности.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич готовится во второй раз стать мамой уже в конце августа. А пока она, по предписаниям доктора, на время оставила работу и старается больше уделять время себе. Вероятно, поэтому, у нее и появилось время задуматься о пластике. Звезда призналась, что уже давно хотела исправить недостатки своей внешности, но пока не решается это сделать. Поэтому она решила лишний раз посоветоваться с подписчиками, стоит ли ложиться под нож хирурга или оставить эту затею.

"Всем более менее известным и ухаживающим за собой девушкам приписывают пластику на лице🙈😬. Ну, правда же! И вы не представляете, как бывает иногда обидно читать эти комментарии или глупые статьи в желтой прессе! Обидно не потому, что задело, а потому что, может, я и хотела бы чуточку сделать нос (к тому же по всем предписаниям ЛОРов уже давно показана операция на исправление перегородки). Ну, или скулы, или поправить форму лица… Но нет же! Приходится справляться кисточкой для макияжа, карандашом для губ, фейсбилдингом и просто диетой. 😝 Потому что страшно отдавать своё лицо под… (это не грудь, заметьте). А вдруг что-то пойдет не так?", — призналась Анна Хилькевич.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 25 Июл 2018 в 12:35 PDT Она добавила, что смело решилась бы на операцию только в случае, если бы она была необходима по здоровью. Поэтому теперь она думает, если все же исправлять перегородку в носу, то, может, сделать и кончик носа посимпатичнее. «Главное, тщательно и правильно выбирать врачей, скажу я вам! Ps: Ахах, мне кстати, один косметолог-хирург сказал (хотя я как бы не просила и не намекала ни на что) что якобы мой нос с возрастом растет и стремится вниз, к подбородку— соответственно, чем старше, тем ниже будет опускаться кончик носа. А в этом случае вспоминается „Баба-Яга“. Что скажете? Баба-Яга VS бабушка с „носом как у всех“?😂», — заключила Анна, обратившись к подписчикам.

«Не надо ничего делать. Ты и так красотка», «Лучше такой нос, чем вздернутый вверх. Не делай ничего. По своему опыту знаю😔», «Не глупи, нормальный нос. Исправить индивидуальность странно. Ты отлично выглядишь», «С вашим лицом все отлично. А любая операция (какая бы она не была) это всегда риск», — попытались отговорить Анну подписчики.

Однако, вряд ли Анна решится лечь под нож хирурга в ближайшие время. Для начала ей нужно родить второго малыша и восстановиться после, а уже потом думать об исправлении недостатков внешности.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 15 Июл 2018 в 4:08 PDT

Напомним, о своей второй беременности Анна Хилькевич официально объявила 2 апреля. Звезда показала фотографию с округлившимся животиком и призналась, что некоторые поклонники умудрились догадаться даже раньше, чем она сама. Беременность, по словам Анны, проходит непросто. Звезда значительно прибавила в весе, а недавно врач даже запретил ей работать, чтобы избежать стрессов.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 2 Апр 2018 в 8:25 PDT