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Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
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Актеры, которые пожертвовали телом ради кино 

Рамблер 2 часа назад
Актёры должны держать себя в форме, иначе поклонники и продюсеры потеряют к ним интерес. Однако иногда артистам приходится набирать вес, чтобы достоверно изобразить персонажа. Этим знаменитостям пришлось пережить трансформации тела ради съёмок в кино.
1. Джаред Лето поправился на 30 кг, чтобы сыграть убийцу Джона Леннона Марка Чепмена в байопике «Глава 27».
2. Мэттью МакКонахи набрал 20 кг ради участия в драме «Золото».
3. Рассел Кроу, у которого всегда была спортивная фигура, растолстел до 136 кг, чтобы попасть в ленту «Славные парни».
4. Роберт Де Ниро поправился на 27 кг и сыграл боксёра в картине «Бешенный бык», которая сегодня считается одной из главных картин кинематографа 20 века.
5. Райан Гослинг принял решение набрать 27 кг перед съёмками фильма «Милые кости». Но у режиссёра было иное видение, поэтому Райана заменили Марком Уолбергом.
6. Кристиан Бэйл — голливудский рекордсмен по изменениям тела. Он радикально худел и толстел для съёмок 5 раз, накачивал мышцы и снова возвращался к прежней форме. Последний раз ему пришлось толстеть для «Аферы по-американски».
Женский форум
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