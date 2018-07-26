Актеры, которые пожертвовали телом ради кино

Актёры должны держать себя в форме, иначе поклонники и продюсеры потеряют к ним интерес. Однако иногда артистам приходится набирать вес, чтобы достоверно изобразить персонажа. Этим знаменитостям пришлось пережить трансформации тела ради съёмок в кино.

2. Мэттью МакКонахи набрал 20 кг ради участия в драме «Золото».

3. Рассел Кроу , у которого всегда была спортивная фигура, растолстел до 136 кг, чтобы попасть в ленту «Славные парни».

4. Роберт Де Ниро поправился на 27 кг и сыграл боксёра в картине «Бешенный бык», которая сегодня считается одной из главных картин кинематографа 20 века.

5. Райан Гослинг принял решение набрать 27 кг перед съёмками фильма «Милые кости». Но у режиссёра было иное видение, поэтому Райана заменили Марком Уолбергом