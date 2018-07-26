Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса

Карьеру в шоу-бизнесе чаще делают привлекательные люди. Но бывает, что женщины и мужчины, внешность которых далека от идеала, тоже становятся звёздами. Талант и харизма этих женщин сделали своё дело, однако многие мужчины так и не признали их симпатичными.

1. Сара Джессика Паркер — модная икона для миллионов девушек. Героиня Паркер из сериала «Секс в большом городе» покорила женщин, но не мужчин, которые находят её страшной.

2. Линдси Лохан в начале 21 века была миловидной многообещающей звездой семейных комедий. К сожалению, ранняя слава испортила девушку, да и пластика не пошла на пользу, так что сейчас Линдси выглядит откровенно плохо.

3. Джослин Вильденштейн прославилась из-за многочисленных пластических операций, с помощью которых она пыталась превратиться в кошку. В результате Джослин стала похожей на монстра, а вовсе не на сексуальную кошечку.

4. Донателла Версаче — ещё один пример того, что делает с человеком неумеренной увлечение пластикой: некогда обаятельная девушка превратилась в женщину с отталкивающей внешностью.