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Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
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Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса 

Рамблер 46 минут назад
Карьеру в шоу-бизнесе чаще делают привлекательные люди. Но бывает, что женщины и мужчины, внешность которых далека от идеала, тоже становятся звёздами. Талант и харизма этих женщин сделали своё дело, однако многие мужчины так и не признали их симпатичными.
1. Сара Джессика Паркер — модная икона для миллионов девушек. Героиня Паркер из сериала «Секс в большом городе» покорила женщин, но не мужчин, которые находят её страшной.
2. Линдси Лохан в начале 21 века была миловидной многообещающей звездой семейных комедий. К сожалению, ранняя слава испортила девушку, да и пластика не пошла на пользу, так что сейчас Линдси выглядит откровенно плохо.
3. Джослин Вильденштейн прославилась из-за многочисленных пластических операций, с помощью которых она пыталась превратиться в кошку. В результате Джослин стала похожей на монстра, а вовсе не на сексуальную кошечку.
4. Донателла Версаче — ещё один пример того, что делает с человеком неумеренной увлечение пластикой: некогда обаятельная девушка превратилась в женщину с отталкивающей внешностью.
5. Ким Кардашьян — это не просто женщина, это феномен. Она умудрилась попасть не только в список самых красивых женщин, но и в список самых непривлекательных. Многие мужчины уверены, что Ким выглядит неестественно, скрывая за тоннами косметики посредственную внешность.
Женский форум
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