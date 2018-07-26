Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем

Актриса и телеведущая опубликовала в своем блоге нежное фото.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы в браке более двадцати лет. Телеведущая и актриса редко публикует в Instagram совместные фото с любимым супругом, но даже немногочисленные снимки насквозь пронизаны нежностью.

«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит Настоящий Верный Друг», — подписала свежий кадр Высоцкая. Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 25 Июл 2018 в 10:19 PDT

«Невероятно красивая пара!», «Можно, написать много хороших слов об этой паре:мудрые, умные, талантливые, красивые.. !Они много пережили, они много трудятся и заслуживают всего самого светлого! „Мужчина и Женщина“ »…И вечная Любовь.. !»✨💕», «Хороши даже со спины!», «Удивительная пара! Целостная. Смотришь и внутри ощущение единства, принятия. Насколько точное попадание. Как скала и ветер», «Чувствуется взаимопонимание во всем! Завидно! Какое счастье быть рядом с умным мужчиной!», «От вашей пары прям веет счастьем!», — восхищаются супругами подписчики.