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Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем
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Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем 

Passion.ru 37 минут назад
Фото: @juliavysotskayaofficial
Актриса и телеведущая опубликовала в своем блоге нежное фото.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы в браке более двадцати лет. Телеведущая и актриса редко публикует в Instagram совместные фото с любимым супругом, но даже немногочисленные снимки насквозь пронизаны нежностью.
«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит Настоящий Верный Друг», — подписала свежий кадр Высоцкая.
«Невероятно красивая пара!», «Можно, написать много хороших слов об этой паре:мудрые, умные, талантливые, красивые.. !Они много пережили, они много трудятся и заслуживают всего самого светлого! „Мужчина и Женщина“ »…И вечная Любовь.. !»✨💕», «Хороши даже со спины!», «Удивительная пара! Целостная. Смотришь и внутри ощущение единства, принятия. Насколько точное попадание. Как скала и ветер», «Чувствуется взаимопонимание во всем! Завидно! Какое счастье быть рядом с умным мужчиной!», «От вашей пары прям веет счастьем!», — восхищаются супругами подписчики.
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