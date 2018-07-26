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Стас Костюшкин показал, как ублажает жену
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Стас Костюшкин показал, как ублажает жену 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Певец поделился необычным видео с отдыха.
Стаса Костюшкина неслучайно считают Аполлоном отечественной эстрады. Музыкант может похвастаться потрясающей физической формой, которую без устали продолжает совершенствовать. Сердце артиста уже давно занято его супругой Юлией, ради которой Стас готов на многое. Например, в одних плавках и с веслом катать жену на sup-борде.
«И жена довольная и мышцы в тонусе;)», «Какой гондольер!», «Вези ее извозчик, по мокрым по морям», «Когда устроил жене праздник», «Молодец, осторожней греби, не урони сокровище своё!», «У вас замечательная семейка, очень смешная:)) Жена улёт, позитив от нее всегда прёт, не хилый:)))», «Класс, когда с мужем на одной волне», — поклонники восторгаются этой парой.
Стоит отметить, что еще буквально вчера у певца не получалось покорить sup-борд, однако, благодаря Юлии, Стас смог это сделать.
Напомним, Стас и Юлия Костюшкины женаты двенадцать лет. Пара воспитывает двоих детей — 11-летнего Богдана и 2-летнего Мирона. Кроме того, от предыдущего брака у певца есть 15-летний сын Мартин.
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