Стас Костюшкин показал, как ублажает жену

Певец поделился необычным видео с отдыха.

Стаса Костюшкина неслучайно считают Аполлоном отечественной эстрады. Музыкант может похвастаться потрясающей физической формой, которую без устали продолжает совершенствовать. Сердце артиста уже давно занято его супругой Юлией , ради которой Стас готов на многое. Например, в одних плавках и с веслом катать жену на sup-борде.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) 26 Июл 2018 в 1:07 PDT

«И жена довольная и мышцы в тонусе;)», «Какой гондольер!», «Вези ее извозчик, по мокрым по морям», «Когда устроил жене праздник», «Молодец, осторожней греби, не урони сокровище своё!», «У вас замечательная семейка, очень смешная:)) Жена улёт, позитив от нее всегда прёт, не хилый:)))», «Класс, когда с мужем на одной волне», — поклонники восторгаются этой парой.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) 25 Июл 2018 в 11:22 PDT

Стоит отметить, что еще буквально вчера у певца не получалось покорить sup-борд, однако, благодаря Юлии, Стас смог это сделать.

Напомним, Стас и Юлия Костюшкины женаты двенадцать лет. Пара воспитывает двоих детей — 11-летнего Богдана и 2-летнего Мирона. Кроме того, от предыдущего брака у певца есть 15-летний сын Мартин.