Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой

Актриса удивила подписчиков.

Фотографии в стиле ню — большая редкость в Instagram 43-летней Ксении Алферовой . Актриса чаще всего делится фотографиями со светских раутов или целомудренных фотосессий, а также демонстрирует по-девичьи тонкую фигуру в строгих купальниках. Однако фото, появившееся несколько часов назад в блоге Алферовой, немало удивило подписчиков.

«Никогда не догадаетесь, как держится шляпа (грудь тут не при чем))))))))», — подписала актриса загадочный кадр.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) 26 Июл 2018 в 12:23 PDT

Подписчики предположили, что шляпа держится либо за счет специальной резинки или ленты, либо за счет силы ветра: «Ветром прибило?)», «У шляпы есть резинка», «На мокром теле», «На специальной шляпной ленте», «Ветер держит и шляпу и Ксению)))».