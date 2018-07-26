Ещё
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой 

Passion.ru 23 минуты назад
Фото: Passion.ru
Актриса удивила подписчиков.
Фотографии в стиле ню — большая редкость в Instagram 43-летней Ксении Алферовой. Актриса чаще всего делится фотографиями со светских раутов или целомудренных фотосессий, а также демонстрирует по-девичьи тонкую фигуру в строгих купальниках. Однако фото, появившееся несколько часов назад в блоге Алферовой, немало удивило подписчиков.
«Никогда не догадаетесь, как держится шляпа (грудь тут не при чем))))))))», — подписала актриса загадочный кадр.
Подписчики предположили, что шляпа держится либо за счет специальной резинки или ленты, либо за счет силы ветра: «Ветром прибило?)», «У шляпы есть резинка», «На мокром теле», «На специальной шляпной ленте», «Ветер держит и шляпу и Ксению)))».
Passion.ru: последние новости
Юлия Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем 32-летняя Ирина Шейк показала интимные фотографии из ванной комнаты «Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»: Агния Кузнецова планирует взять ребенка из детдома
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Тарзан стал «похож на женщину»7
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Литвинова показала красавицу-дочь
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение