Баскову не важно, в каком он статусе с Лопыревой 

Николай Басков трогательно поздравил Викторию Лопыреву с днем рождения.
Сегодня телеведущая и модель Виктория Лопырева отмечает свой день рождения и принимает множество поздравлений со всех уголков мира. Не остался в стороне и Николай Басков, который осыпал именинницу комплиментами:
"Моя дорогая @lopyrevavika, я от всего сердца поздравляю тебя с Днём Рождения! Ты неповторимая, красивая и роскошная девушка, умная, образованная, избалованная вниманием и восхищением, но при этом остаёшься человеком с чистой душой и добрым сердцем! Я желаю тебе только того, что ты желаешь себе сама, так как сама знаешь, чего ты хочешь от жизни, любви и профессии!"
— написал Николай Басков на своей странице в Instagram.
@nikolaibaskov
Когда-то они объявляли себя парой и даже называли дату свадьбы, однако в последний момент торжество перенесли, а позже и вовсе отменили до лучших времен. Судя по всему, знаменитости передумали вступать в брак. Тем неменее это не помешало Баскову сделать трогательное признание:
"Счастлив идти рядом с тобой по жизни, и мне уже даже не важно, в каком статусе, главное, чтобы ты всегда была рядом, и я очень благодарен судьбе и тебе за всю твою любовь и заботу, что ты мне подарила и даже слёзы. А те эмоции, которые я пережил с тобой, они навсегда останутся в моём сердце! Будь счастлива, весь мир у твоих ног и пусть тебя всегда хранит Бог!"