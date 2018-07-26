Баскову не важно, в каком он статусе с Лопыревой

Сегодня телеведущая и модель Виктория Лопырева отмечает свой день рождения и принимает множество поздравлений со всех уголков мира. Не остался в стороне и Николай Басков, который осыпал именинницу комплиментами:

"Моя дорогая @lopyrevavika, я от всего сердца поздравляю тебя с Днём Рождения! Ты неповторимая, красивая и роскошная девушка, умная, образованная, избалованная вниманием и восхищением, но при этом остаёшься человеком с чистой душой и добрым сердцем! Я желаю тебе только того, что ты желаешь себе сама, так как сама знаешь, чего ты хочешь от жизни, любви и профессии!"

— написал Николай Басков на своей странице в Instagram.

@nikolaibaskov

Когда-то они объявляли себя парой и даже называли дату свадьбы, однако в последний момент торжество перенесли, а позже и вовсе отменили до лучших времен. Судя по всему, знаменитости передумали вступать в брак. Тем неменее это не помешало Баскову сделать трогательное признание: