Пынзарь призывает женщин быть эгоистками

Бывшая участница всесоюзной телестройки "Дом-2" дразнит своих поклонников соблазнительными фотографиями с пляжа и рассказывает о своих жизненных принципах.

"Кто бы что не говорил, но я считаю, что женщина должна быть немного эгоистка, в меру, конечно, но однозначно любить и баловать себя",

@darya_pinzar86

"Часто замечаю, что женщины, как только выходят замуж и у них появляются детки, становятся жертвами своей же самоотверженности, может это и хорошо, но я думаю, что как только забываешь сама о себе, это воспринимается как будто так и должно быть, например, вместо нового платья себе она покупает новую кастрюлю, и муж потом на день рождения предпочтёт подарить утюг вместо украшения)".

Также Дарья уточнила, что платье может быть дешевле кастрюли, главное, не превратиться из цветущей в супердомохозяйку, ведь мужчины любят глазами.

Подписчицы Дарья всецело разделяют ее взгляды и поддерживают в комментариях:

"Собой жертвуют, а потом нервные срывы, злость"

"Идеально написано! Согласна на все 100%"

"Полностью согласна! Себя надо любить даже если у тебя 10 детей, и это будет им примером! Ну а любовь к своей семье никто не отменял!"