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Пынзарь призывает женщин быть эгоистками
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Пынзарь призывает женщин быть эгоистками 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @darya_pinzar86
Бывшая участница всесоюзной телестройки "Дом-2" дразнит своих поклонников соблазнительными фотографиями с пляжа и рассказывает о своих жизненных принципах.
"Кто бы что не говорил, но я считаю, что женщина должна быть немного эгоистка, в меру, конечно, но однозначно любить и баловать себя",
— убеждена Дарья Пынзарь.
@darya_pinzar86
"Часто замечаю, что женщины, как только выходят замуж и у них появляются детки, становятся жертвами своей же самоотверженности, может это и хорошо, но я думаю, что как только забываешь сама о себе, это воспринимается как будто так и должно быть, например, вместо нового платья себе она покупает новую кастрюлю, и муж потом на день рождения предпочтёт подарить утюг вместо украшения)".
Также Дарья уточнила, что платье может быть дешевле кастрюли, главное, не превратиться из цветущей в супердомохозяйку, ведь мужчины любят глазами.
Подписчицы Дарья всецело разделяют ее взгляды и поддерживают в комментариях:
"Собой жертвуют, а потом нервные срывы, злость"
"Идеально написано! Согласна на все 100%"
"Полностью согласна! Себя надо любить даже если у тебя 10 детей, и это будет им примером! Ну а любовь к своей семье никто не отменял!"
Женский форум6
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