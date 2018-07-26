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Маликов впервые показал лицо полугодовалого сына
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Маликов впервые показал лицо полугодовалого сына 

WMJ.ru 6 часов назад
Фото: Instagram
48-летний Дмитрий Маликов впервые показал лицо сына Марка.
Дмитрий Маликов и его супруга Елена 24 января 2018 года стали родителями. Суррогатная мать родила паре сына Марка. Счастливые родители до сегодняшнего дня не торопились показывать лицо своего наследника. И хоть Дмитрий и снял Марка в своем клипе «Последний романтик», даже там невозможно разглядеть Марка.
Но несколько минут назад в Instagram Дмитрия наконец-то появилось долгожданное фото с Марком, на котором прекрасно видно лицо мальчика.
В комментариях фолловеры Маликова спорят, на кого же больше похож Марк: «Какой хорошонький малыш. На папу очень похож. Пусть растет здоровым и счастливым на радость всем»; «Поздравляю! Сыночек на тебя Дима похож!»; «Какой чудесный малыш. На маму похож. Счастья Вам и не обращайте внимания».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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