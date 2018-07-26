В Сети переживают за маленького сына Малахова 

Поклонники подозревают, что телеведущий и его супруга отправились на отдых без ребенка.
В ноябре прошлого года телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева впервые стали родителями: на свет появился их сын Александр. А на днях поклонники знаменитого семейства не на шутку распереживались за юного Сашу.
Дело в том, что шоумен и его жена поделились совместными кадрами из отпуска, на которых ничто не намекает на присутствие крохи. Из чего публика сделала вывод, что пара отправилась на отдых без ребенка.
В ожидании самого длинного лунного затмения века!, — романтично подписал фотографию с супругой Андрей Малахов.
"А ребеночек с вами?", — незамедлительно поинтересовались подписчики. Вопрос, впрочем, остался без ответа.
Напомним, Андрей Малахов с 2011 года женат на Наталье Шкулевой — дочери журналиста и издателя Виктора Михайловича Шкулева. Свадьбу влюбленные сыграли в Париже, в Версальском дворце. Первенец пары появился на свет 16 ноября 2017 года в подмосковном клиническом госпитале «Лапино».
К слову, на днях жену Андрея Малахова заподозрили во второй беременности: на размещенных кадрах у женщины разглядели округлившийся животик.