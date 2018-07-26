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Меган Маркл начала терять оригинальность
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Меган Маркл начала терять оригинальность 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла с мужем на благотворительный матч поло Sentebale с сумкой как у младшей сестры Кейт Миддлтон Пиппы. Об этом сообщает The Sun.
Точно такой же маленький плетеный клатч c коричневым кожаным ремнем марки J.Crew заметили у Пиппы Миддлтон еще во время Уимблдонского турнира.
На данный момент аксессуар доступен на сайте бренда по сниженной цене — 56 долларов.
Для выхода с принцем Гарри Маркл также выбрала джинсовое миди-платье Carolina Herrera и нюдовые туфли-лодочки Aquazzura.
В июле появилась информация о сумме, которую потратила Меган Маркл на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри. В качестве супруги герцога Сассекского Маркл уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16 нарядах разных люксовых брендов, таких как Givenchy, Chanel и Carolina Herrera. Ообщая стоимость одежды герцогини вместе с обувью и аксессуарами составила около 210 тысяч долларов.
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