Меган Маркл начала терять оригинальность

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла с мужем на благотворительный матч поло Sentebale с сумкой как у младшей сестры Кейт Миддлтон Пиппы. Об этом сообщает The Sun.

Точно такой же маленький плетеный клатч c коричневым кожаным ремнем марки J.Crew заметили у Пиппы Миддлтон еще во время Уимблдонского турнира.

На данный момент аксессуар доступен на сайте бренда по сниженной цене — 56 долларов.

Публикация от Middleton Maven (@middletonmaven) 26 Июл 2018 в 6:36 PDT

Для выхода с принцем Гарри Маркл также выбрала джинсовое миди-платье Carolina Herrera и нюдовые туфли-лодочки Aquazzura.