Мишель Уильямс тайно вышла замуж 

Мишель Уильямс тщательно скрывает личную жизнь от общественности. Пока никто не подозревал, 37-летняя актриса без шумихи и демонстрирования кольца в Istagram вышла замуж. Ее избранником стал музыкант Фил Элверум, выступающий под псевдонимом Mount Eerie. Об этом она рассказала в интервью одному из глянцевых журналов. Экс-возлюбленная покойного актера Хита Леджера рассказала, что церемония прошла в горах Адирондак в штате Нью-Йорк, среди гостей были близкие друзья пары и их дети от предыдущих отношений. Два года назад Элверум стал вдовцом — его супруга скончалась от рака спустя полтора года после рождения их дочери. Уильямс воспитывает дочь Матильду, которая родилась в браке с Хитом Леджером, скончавшимся в 2008 году.