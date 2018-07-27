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Мишель Уильямс тайно вышла замуж
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Мишель Уильямс тайно вышла замуж 

Harper’s Bazaar 7 часов назад
Фото: bazaar
Мишель Уильямс тщательно скрывает личную жизнь от общественности. Пока никто не подозревал, 37-летняя актриса без шумихи и демонстрирования кольца в Istagram вышла замуж. Ее избранником стал музыкант Фил Элверум, выступающий под псевдонимом Mount Eerie. Об этом она рассказала в интервью одному из глянцевых журналов. Экс-возлюбленная покойного актера Хита Леджера рассказала, что церемония прошла в горах Адирондак в штате Нью-Йорк, среди гостей были близкие друзья пары и их дети от предыдущих отношений. Два года назад Элверум стал вдовцом — его супруга скончалась от рака спустя полтора года после рождения их дочери. Уильямс воспитывает дочь Матильду, которая родилась в браке с Хитом Леджером, скончавшимся в 2008 году.
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