Водонаева вновь вышла замуж ради сына

Осенью прошлого года ведущая Алена Водонаева вышла замуж во второй раз — ее избранником стал музыкант Алексей Косинус. Пара устроила красивую церемонию только для двоих в Северной столице. Влюбленные живут на два города: у Алексея есть квартира в Санкт-Петербурге, а у Алены — в Москве.
Некоторое время назад Алена месте с мужем и сыном от первого брака Богданом отправилась на отдых в Америку. Первые несколько недель семейство провело в Лос-Анджелесе, а пару дней назад они отправились в Лас-Вегас, где Алена и Алексей решили еще раз пожениться. На этот раз на бракосочетании присутствовал сын Водонаевой.
«Мы решили восполнить пробел и устроить праздник для нас троих. Ну а поскольку мы давно запланировали месяц отдыхать в Америке, почему бы и не Вегас? Это же настоящий рок-н-ролл! Все, как в кино, все, как в детских мечтах. К тому же, незадолго до поездки в Штаты мы с мужем пересмотрели фильм «Мальчишник в Вегасе». Там в кадре такая классная церковь! Вот ее-то мы и выбрали, чтобы пожениться на бис. Отправили в эту церковь документы, зарезервировали день и время. Организацией занимались сами, так как эти хлопоты нам приятны. И вот я снова надела свадебное платье — конечно, другое — и вышла замуж за собственного мужа ради собственного ребенка!» — рассказала Алена для журнала «7 Дней». Телеведущая осталась довольна тем, как прошла церемония.