Алена Водонаева вновь вышла замуж ради сына

Осенью прошлого года ведущая Алена Водонаева вышла замуж во второй раз — ее избранником стал музыкант Алексей Косинус . Пара устроила красивую церемонию только для двоих в Северной столице. Влюбленные живут на два города: у Алексея есть квартира в Санкт-Петербурге, а у Алены — в Москве.

Некоторое время назад Алена месте с мужем и сыном от первого брака Богданом отправилась на отдых в Америку. Первые несколько недель семейство провело в Лос-Анджелесе, а пару дней назад они отправились в Лас-Вегас, где Алена и Алексей решили еще раз пожениться. На этот раз на бракосочетании присутствовал сын Водонаевой.