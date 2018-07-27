Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции

Подавляющее большинство сегодняшних звёзд годами шли к успеху. Многим знаменитостям пришлось много времени потратить на завоевание музыкального Олимпа, а особенно пришлось стараться тем, кто приехал в Москву из других городов.

1. Лариса Долина — уроженка Баку. В три года Лариса оказалась в Одессе, где и начала музыкальную карьеру в 19 лет.

2. Валерия родилась в небольшом городке Аткарск в Саратовской области. В 17 лет она приехала в столицу и поступила в училище им. Гнесиных.

3. Александр Песков появился на свет в Коряжме Архангельской области. Закончив 8 классов, он поступил в Ярославское театральное училище, но бросил его и перешёл в Московское цирковое училище.

4. Дима Билан родом из Карачаево-Черкессии. Когда мальчику было шесть лет, семья переехала в Кабардино-Балкарию. Учась в девятом классе, будущий певец оказался на музыкальном фестивале в Москве, а после окончания школы поступил в училище им. Гнесиных.