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Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
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Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции 

Рамблер 4 часа назад
Подавляющее большинство сегодняшних звёзд годами шли к успеху. Многим знаменитостям пришлось много времени потратить на завоевание музыкального Олимпа, а особенно пришлось стараться тем, кто приехал в Москву из других городов.
1. Лариса Долина — уроженка Баку. В три года Лариса оказалась в Одессе, где и начала музыкальную карьеру в 19 лет.
2. Валерия родилась в небольшом городке Аткарск в Саратовской области. В 17 лет она приехала в столицу и поступила в училище им. Гнесиных.
3. Александр Песков появился на свет в Коряжме Архангельской области. Закончив 8 классов, он поступил в Ярославское театральное училище, но бросил его и перешёл в Московское цирковое училище.
4. Дима Билан родом из Карачаево-Черкессии. Когда мальчику было шесть лет, семья переехала в Кабардино-Балкарию. Учась в девятом классе, будущий певец оказался на музыкальном фестивале в Москве, а после окончания школы поступил в училище им. Гнесиных.
5. Оксана Фёдорова родилась в Пскове. Работать в милиции она мечтала с детства, поэтому поступила в местную школу милиции. За успехи в учёбе девушку перевели в Университет МВД в Санкт-Петербурге.
Женский форум
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