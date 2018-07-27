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Как выглядели поп-звезды в девяностые
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Как выглядели поп-звезды в девяностые 

Рамблер 4 часа назад
В девяностые годы отечественный шоу-бизнес заполнился экстравагантными персонажами. Звезды старались перещеголять друг друга нарядами, причёсками, макияжем и старались выделиться, чтобы публика их запомнила. А вы помните эпатажных селебрити девяностые?
1. Филипп Киркоров уже не первое десятилетие царит на сцене. В конце двадцатого века он был знаменит не только хитами, но и браком с Аллой Пугачёвой. Филипп уже тогда выглядел ярко и предпочитал живописные наряды и на сцене, и в обычной жизни.
2. Валерий Леонтьев нашёл себя именно в девяностые, когда в моде было открытое тело и агрессивные манеры. Валерий стал выбирать для сцены нарочито эротичные костюмы с большим количеством кожи и сетки.
3. Борис Моисеев, начинавший как хореограф, в девяностые годы вдруг решил стать певцом. Отсутствие вокальных данных он компенсировал странными нарядами, которые открывали гораздо больше, чем скрывали.
4. Маша Распутина и сейчас не стесняется надевать экстремальные мини, но двадцать лет назад она не вылезала из соблазнительных платьев, которые она любила дополнять инфантильными девчачьими причёсками.
Женский форум
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