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Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
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Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Dan Callister / Getty Images
Одна из пользовательниц Twitter заметила, что внешность американского актера Брэда Питта имеет сильное сходство с внешностью его женщин. Этим она поделилась в своем аккаунте.
Фотограф Сара Макгонагалл опубликовала несколько снимков, на которых голливудский актер и его подруга одинаково одеты, обуты или даже пострижены.
После этого удивленные подписчики начали вместе собирать и выкладывать фотоподтверждения наблюдению Макгонагалл.
В результате они обнаружили, что Питт, действительно, перенимает стиль своих партнерш.
«Когда я впервые увидела фотографии, они меня даже испугали. Теперь я вижу это в каждом снимке», — писали они.
В июле создавший «первый в истории кино гей-вестерн» режиссер Гас Ван Сент признался, что так и не снял свою версию фильма «Горбатая гора» из-за провала с кастингом. Ван Сент рассказал, что на главные роли ковбоев-любовников он планировал взять Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, однако оба отказались от съемок в таком кино.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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