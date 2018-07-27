Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам

Одна из пользовательниц Twitter заметила, что внешность американского актера Брэда Питта имеет сильное сходство с внешностью его женщин. Этим она поделилась в своем аккаунте.

Фотограф Сара Макгонагалл опубликовала несколько снимков, на которых голливудский актер и его подруга одинаково одеты, обуты или даже пострижены.

После этого удивленные подписчики начали вместе собирать и выкладывать фотоподтверждения наблюдению Макгонагалл.

В результате они обнаружили, что Питт, действительно, перенимает стиль своих партнерш.

«Когда я впервые увидела фотографии, они меня даже испугали. Теперь я вижу это в каждом снимке», — писали они.