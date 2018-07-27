Как живут брошенные жены знаменитостей

Личная жизнь знаменитостей всегда на виду. Браки, романы, разводы — всё это наблюдают и журналисты, и поклонники. Особый ажиотаж вызывают расставания звёзд, происходящие по вине третьего участника. А что же происходит с бывшими вторыми половинками, которые остаются в одиночестве?

1. Ирина Меладзе прожила с супругом Валерием почти четверть века, в браке родилось три дочери. В конце 2013 года Меладзе ушёл к любовнице, певице Альбине Джанабаевой. После ухода мужа Ирина впала в депрессию, но сумела взять себя в руки и занялась самосовершенствованием. Также она сообщила, что у неё есть любимый человек.

2. Юная исполнительница Анастасия Кочеткова вышла замуж за режиссёра Резо Гигиенишвили в 2005 году, но через три года брак распался, хотя в семье подрастала дочь. Выяснилось, что Резо увлёкся актрисой Надеждой Михалковой , на которой он в 2010 году женился. Кочеткова долго не могла простить экс-супруга, но потом сумела начать новую жизнь. Она уехала в США и сейчас учится в престижной киношколе в Нью-Йорке, где изучает кинопроизводство. Там же она встретила мужчину, ставшего её вторым мужем.