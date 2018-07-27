Ещё
Как живут брошенные жены знаменитостей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живут брошенные жены знаменитостей 

Рамблер 2 часа назад
Личная жизнь знаменитостей всегда на виду. Браки, романы, разводы — всё это наблюдают и журналисты, и поклонники. Особый ажиотаж вызывают расставания звёзд, происходящие по вине третьего участника. А что же происходит с бывшими вторыми половинками, которые остаются в одиночестве?
1. Ирина Меладзе прожила с супругом Валерием почти четверть века, в браке родилось три дочери. В конце 2013 года Меладзе ушёл к любовнице, певице Альбине Джанабаевой. После ухода мужа Ирина впала в депрессию, но сумела взять себя в руки и занялась самосовершенствованием. Также она сообщила, что у неё есть любимый человек.
2. Юная исполнительница Анастасия Кочеткова вышла замуж за режиссёра Резо Гигиенишвили в 2005 году, но через три года брак распался, хотя в семье подрастала дочь. Выяснилось, что Резо увлёкся актрисой Надеждой Михалковой, на которой он в 2010 году женился. Кочеткова долго не могла простить экс-супруга, но потом сумела начать новую жизнь. Она уехала в США и сейчас учится в престижной киношколе в Нью-Йорке, где изучает кинопроизводство. Там же она встретила мужчину, ставшего её вторым мужем.
3. Брак Сергея и Юлии Светлаковых считался одним из образцовых в шоу-бизнесе. Супруги познакомились ещё студентами, многое пережили вместе, но в 2012 году Сергей оставил жену и дочь ради нового брака. Юлия сохранила с бывшим мужем хорошие отношения, они вместе воспитывают общую дочь. В 2017 году она повторно вышла замуж и занимается дизайном ювелирных изделий.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком7
Мужчины чаще прощают измену18
Тайна последней цифры вашего года рождения20
«Старики сами себя делают стариками»32
Супермодель осудили за «наряд гопника»7
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение