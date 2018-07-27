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Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
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Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках 

Рамблер 2 часа назад
Зрелые мужчины частенько связываются с юными красотками. Для кого-то этого способ самоутвердиться, для кого-то возможность ещё раз испытать чувство окрыляющей влюблённости. Некоторые даже решаются на расставание с семьей ради брака с молодой обольстительницей. Эти мужчины выбрали себе подруг, которые заметно младше, но всегда ли выбор стал удачным?
1. Александр Гордон и Екатерина Подлипчук, разница 17 лет. Пара прожила вместе 6 лет, о причинах развода оба предпочитают не распространяться. После развода Александр постоянно выбирал молодых спутниц, а его нынешняя жена младше на 30 лет.
2. Джонни Депп и Эмбер Хёрд, разница 23 года. Встретив на съёмках Эмбер, Джонни решился на разрыв с Ванессой Паради, с которой прожил в гражданском браке 14 лет и обзавелся двумя детьми. Брак продлился чуть больше года, после Хёрд обвинила Деппа в избиении и инициировала развод. Любопытно, что одной из первых за Джонни вступилась его экс-супруга Паради.
3. Анна Панасенко и Борис Грачевский, разница 37 лет. Чтобы жениться на начинающей артистке Панасенко, Борис развёлся с женой после 35-летнего брака. После 4 лет брака пара со скандалом рассталась.
4. Мел Гибсон и Оксана Григорьева, разница в возрасте 14 лет. Пианистка Оксана Григорьева увлекла Мела настолько, что он оставил супругу, которая за 31 год брака родила ему семерых детей. Брак с Григорьевой продлились всего несколько лет и завершился нелицеприятными публичными разбирательствами.
Женский форум1
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