Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках

Зрелые мужчины частенько связываются с юными красотками. Для кого-то этого способ самоутвердиться, для кого-то возможность ещё раз испытать чувство окрыляющей влюблённости. Некоторые даже решаются на расставание с семьей ради брака с молодой обольстительницей. Эти мужчины выбрали себе подруг, которые заметно младше, но всегда ли выбор стал удачным?

1. Александр Гордон и Екатерина Подлипчук, разница 17 лет. Пара прожила вместе 6 лет, о причинах развода оба предпочитают не распространяться. После развода Александр постоянно выбирал молодых спутниц, а его нынешняя жена младше на 30 лет.

2. Джонни Депп и Эмбер Хёрд, разница 23 года. Встретив на съёмках Эмбер, Джонни решился на разрыв с Ванессой Паради , с которой прожил в гражданском браке 14 лет и обзавелся двумя детьми. Брак продлился чуть больше года, после Хёрд обвинила Деппа в избиении и инициировала развод. Любопытно, что одной из первых за Джонни вступилась его экс-супруга Паради.

3. Анна Панасенко и Борис Грачевский , разница 37 лет. Чтобы жениться на начинающей артистке Панасенко, Борис развёлся с женой после 35-летнего брака. После 4 лет брака пара со скандалом рассталась.