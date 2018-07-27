«Как бабушка на пляже»: Шэрон Стоун устала

Звезда «Основного инстинкта» наконец-то позволила себе выглядеть на свой возраст.

Шэрон Стоун одна из тех женщин, над которыми годы не властны. Актрисе в марте исполнилось 60 лет, а она все еще позволяет себе носить мини, надевать бикини, а еще у нее молодой любовник. Итальянцу Анджело Боффа, с которым звезда отмечала свой юбилей, всего 41 год. На прогулках с ним Стоун старается соответствовать бойфренду и модно одеваться, выставляя фигуру напоказ. И здесь ей есть чем гордиться. В свои годы актриса весьма подтянутая, чего достигла благодаря спорту и собственному ноу-хау — травяному чаю, который пьет по 20 чашек в день.

Однако, когда рядом нет молодого красавца, Шэрон позволяет себе расслабиться. Актриса поделилась снимком с отдыха. На фото звезда вместе с другом принимают солнечные ванны на курорте. Вместо сексуального бикини на знаменитости сдержанный слитный купальник. Нет укладки, на лице обычные очки. Фанаты посмотрели и подытожили: актриса с другом прямо как старички.

Выглядит Шэрон по-прежнему хорошо, но если обычно, на красных дорожках, не читается ее возраст, тот тут автору снимка удалось передать некое ощущение, что Стоун устала быть секс-символом, ей уже не хочется ничего доказывать.

В последнее время актриса действительно стала чаще выходить в свет в нарядах подчеркивающих недостатки фигуры, выкладывать снимки без макияжа, на которых отчетливо видны все возрастные изменения. Многие поклонники предполагают, что в столь резких переменах виноват как раз молодой бойфренд. Его ведь устраивает, как выглядит любимая женщина, которая старше его на 19 лет. Так зачем ей пускаться во все тяжкие? При этом некоторые фолловеры осторожно намекают звезде, что расслабляться, все-таки не стоит. Таких агентов по недвижимости, как Анджело, вокруг пруд пруди, они появляются и исчезают, а Стоун, если она не хочет остаться без ролей и новых предложений в кино, стоит все-таки быть внимательнее и следить за своим имиджем.