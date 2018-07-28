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Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной
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Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @borodylia
Звезды, которые активно рассказывают о своей жизни в соцсетях, должны быть готовы не только к комплиментам, но и к критике.
Недавно в этом убедилась телеведущая Ксения Бородина, которая посетила музыкальный фестиваль "Жара" в Баку и опубликовала в снимок своего образа на красной дорожке.
@borodylia
Ксения выбрала для торжественного мероприятия изумрудное платье с редкой бахромой, серебристые туфли и белый клатч.
Но именно редкая белая бахрома стала главной мишенью для острых замечаний подписчиков. Ее посчитали лишней и неуместной, только испортившей наряд.
"Платье не айс, висюльки какие-то от люстр"
"Лапшу не отстригла"
"Макароны внизу, платье хорошее само без этих висюлек"
Впрочем, и само платье вызвало немало нареканий. Его сравнили с самоваром, кувшином и отметили, что оно неудачно сидит на фигуре.
"Цвет очень красивый, но фасон совсем не ваше…"
"Какое ужасное платье!"
"Платье ей большое и помятое ещё к тому же"
"Руки оторвать бы тому, кто одел это на Вас и сшил это, как мешок, всю фигуру скрыл".
"Мне тоже кажется, что фасон вообще не Ксю, сидит не красиво и бедра делает широкие"
"Не, платье вообще не впечатлило…я бы сказала дурацкое…Кроме цвета".
"Ксения, немножко не ваш фасон, словно самовар, но если вам нравится, то носите"
"Не, не идёт тебе такой фасон, как кувшин"
Однако некоторые пользователи оценили как вкус телеведущей, так и ее отличное настроение, несмотря на то, что съемочную площадку "Дома-2" собираются снести.
Женский форум5
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