Звезда «Дома-2» раскрыла секрет успешного брака

Экс-участница "Дома-2" Дарья Пынзарь решила ответить на многочисленную критику своего чересчур вызывающего внешнего вида. А заодно и поделиться своим секретом счастливого и прочного брака.

Девушка призвала своих поклонниц любить себя, баловать, уделять себе внимание, несмотря на семейные хлопоты. И вообще быть немного эгоисткой.

Кто бы что не говорил но я считаю что женщина должна быть немного эгоистка, в меру конечно, но однозначно любить и баловать себя.

Дарья с сожалением отметила, что женщины часто начинают забывать о себе, а интересы мужа и детей становятся для них приоритетными.

Часто замечаю что женщины как только выходят замуж и у них появляются детки становиться жертвами своей же самоотверженности, может это и хорошо, но я думаю что как только забываешь сама о себе это воспринимается как будто так и должно быть, например вместо нового платья себе она покупает новую кастрюлю, и муж потом на день рождения предпочтёт подарить утюг вместо украшения) (только не надо сейчас говорить что денег нет на новое платье, есть всегда если надо, оно не обязательно должно быть дорогим, оно может быть и дешевле кастрюли, но оно показывает что вы о себе не забыли) и незаметно, постепенно из красивой цветущей женщины появляется замученная и потерявшая вкус к жизни супер-хозяйка.

Девушка напомнила о том, что мужчина "любит глазами", и поэтому замужняя женщина должна оставаться желанной для своего мужа. Именно поэтому сама Дарья не забывает радовать супруга своей красотой.

Конечно многое ещё и от мужчины зависит, но я слабо представляю мужчину который бы не «любил глазами» поэтому девочки любите себя и не забывайте что в приоритете должна быть ВЫ как женщина а не вы как домоуправительница.

И когда мне пишут, «Даша как ты одеваешься, ты же мать двоих детей.» я просто отвечаю что я знаю какой я нравлюсь своему мужу, и сейчас когда мы вместе 10 лет я убеждена в своей правоте, даже не спрашивайте почему, это уже личное) p. s опять же, это всего лишь мое мнение и мой опыт.

Одни подписчики поддержали Дарью в ее стремлении всегда оставаться привлекательной для мужа, другие заметили, что им не хватает времени на себя. А некоторые напомнили, что иногда финансовое положение семьи не оставляет женщине выбора между кастрюлей и платьем.

"Абсолютно с вами согласна) женщина должна оставаться женщиной, независимо от количества детей и достатка)"

"Настолько правильные слова! Ведь правда — многие женщины вместо того, чтобы купить что либо для себя покупают лишнюю одежду ребёнку или что-то в дом, хотя иногда даже если самой нечего надеть. Нужно любить себя всегда, баловать, ухаживать за душой и телом!"

"Очень верные слова! Замужество и двое детей не повод забыть о себе и завалиться кастрюлями! Стереотипное мышление у большинства"

"Полностью согласна))) платья покупаю регулярно 😂 но и кастрюлю хочу"

"А я вот, спустя 14 лет совместной жизни, совсем недавно вспомнила, что ещё относительно молода и достаточно хороша собой 😂😂! А то также норовила побаловать лишний раз мужа, детей, а про себя забывала)"

"Точно так оно и есть. Только недавно хотела купить себе что-нибудь но склонилась к сковороде"

"Дарья, но к сожалению не все могут побаловать себя, вам повезло больше вы на дом два попали, а другие люди с таким зарплатами, целый год должны работать"

"Все согласны, но не у всех есть возможность себя баловать (у меня нет пока детей, и то раз в 2-3 месяца получается себя баловать)"