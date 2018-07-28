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Седокова возмутила выступлением в купальнике
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Седокова возмутила выступлением в купальнике 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @annasedokova
Анна Седокова посетила музыкальный фестиваль в Баку, и выложила свежие снимки в свой микроблог.
На красной дорожке певица появилась в алом платье с откровенным декольте и высоким разрезом, поразив всех длинной челкой. Анна подписала снимок так:
"Любить — это редкий дар и никогда и никто не заставит меня от него отказаться. Алый навсегда"
Однако сценический образ певицы не имел ничего общего с этим элегантным нарядом, и вызвал разочарование и возмущение подписчиков.
@annasedokova
Анна появилась в черном купальнике и платье-сетке с блестящими нитями, и гладко зачесанными волосами, собранными в хвост. Наряд продемонстрировал формы певицы во всей красе, не оставив места для фантазии.
@annasedokova
"Надоело уже на голые тела смотреть, лучше бы петь умели и радовали людей песнями"
"Свои габариты могла бы не показывать"
"Они что, все голые телеса показать поехали! Кошмар! Больше брать нечем? Стыд и срам!"
Женский форум43
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