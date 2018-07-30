Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна

Певице стало по-настоящему жарко на фестивале "Жара".

Анастасия Каменских побывала на музыкальном фестивалев Баку и поразила своих поклонников откровенным кадром.

"Вчера было невероятно жарко. Спасибо, Азербайджан, за тёплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч"

сообщила Анастасия подписчикам своей страницы в Instagram и опубликовала такой снимок:

@kamenskux

Мнения подписчиков, как всегда, разделились: одни сыпали комплиментами и не уставали восхищаться фигурой любимой певицы, другие посчитали, что звезда злоупотребляет фотошопом, а вообще ей не мешало бы похудеть.

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