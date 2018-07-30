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Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна
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Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна 

Рамблер 3 часа назад
Певице стало по-настоящему жарко на фестивале "Жара".
Анастасия Каменских побывала на музыкальном фестивалев Баку и поразила своих поклонников откровенным кадром.
"Вчера было невероятно жарко. Спасибо, Азербайджан, за тёплый прием! Спасибо фестивалю и его продюсерам! Была рада стать частью этого потрясающего, масштабного праздника музыки, презентовать свои новые песни и увидеть друзей! До новых встреч"
сообщила Анастасия подписчикам своей страницы в Instagram и опубликовала такой снимок:
@kamenskux
Мнения подписчиков, как всегда, разделились: одни сыпали комплиментами и не уставали восхищаться фигурой любимой певицы, другие посчитали, что звезда злоупотребляет фотошопом, а вообще ей не мешало бы похудеть.
"Ну и персик"
"Настя полная"
"Красивая фигура, не надо завидовать!"
"Ну что за БРЕД? Красивая женщина, и ее красоту не испортят ни 5, ни даже 10 лишних кг, хотя сейчас она стройная! Хватит бредить этой фигней…"
Женский форум82
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