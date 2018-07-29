Водонаева посмеялась над собственным нарядом

Бывшая участница знаменитой телестройки раскритиковала сама себя за неудачный выбор наряда.

Алена Водонаева не раз провоцировала скандалы своими резкими высказываниями. На этот раз жертвой собственного острого языка стала она сама.

"Рука лицо, девочки! Тот самый момент, когда туфли не подходят к платью, но ты в них зачем-то уже вышла. Бывает. #Напекло. И кстати, помните я шутила про то, что у меня скоро начнёт дергаться глаз на нервной почве? Можете поздравлять! Начал!"

поделилась Алена со своими подписчиками.

@alenavodonaeva

А вот фанаты были не столь критичны и поддержали свою любимицу:

"Не парься! Тебя хоть в мешок одень — все равно суть останется — большинству никакие наряды не помогут;) Американцам повезло — теперь будут думать — что ты им подмигиваешь"

"Обожаю вас за юмор и самоиронию"

"Как всегда, ослепительна"

"Когда женщина красива, то что туфли не подходят знает только она, а всем остальным даже дела нет. Алена, вы прекрасны и в тапочках, и в халате"