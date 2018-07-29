Ещё
Водонаева посмеялась над собственным нарядом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водонаева посмеялась над собственным нарядом 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Рамблер
Бывшая участница знаменитой телестройки раскритиковала сама себя за неудачный выбор наряда.
Алена Водонаева не раз провоцировала скандалы своими резкими высказываниями. На этот раз жертвой собственного острого языка стала она сама.
"Рука лицо, девочки! Тот самый момент, когда туфли не подходят к платью, но ты в них зачем-то уже вышла. Бывает. #Напекло. И кстати, помните я шутила про то, что у меня скоро начнёт дергаться глаз на нервной почве? Можете поздравлять! Начал!"
поделилась Алена со своими подписчиками.
@alenavodonaeva
А вот фанаты были не столь критичны и поддержали свою любимицу:
"Не парься! Тебя хоть в мешок одень — все равно суть останется — большинству никакие наряды не помогут;) Американцам повезло — теперь будут думать — что ты им подмигиваешь"
"Обожаю вас за юмор и самоиронию"
"Как всегда, ослепительна"
"Когда женщина красива, то что туфли не подходят знает только она, а всем остальным даже дела нет. Алена, вы прекрасны и в тапочках, и в халате"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна81
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой18
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами79
Квитко доказала хейтерам, что не толстая15
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
05:15
Некрасивые жены звездных красавцев
Звёзды
04:22
Разоблачения знаменитых фокусников
Психология
00:27
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
10:54
Все самые ужасные способы сбросить вес
Здоровье
03:00
Любовь и специи: какие и к каким блюдам подходят
Еда
05:21
5 признаков плохой хозяйки в доме
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение