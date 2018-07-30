Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри 

Известная балерина опубликовала милое домашнее и нарвалась на негатив.
Анастасия Волочкова часто провоцирует публику своими откровенными фотографиями: шпагаты в любых непонятных ситуациях и едва прикрытая грудь уже никого не удивляют, однако часто вызывают шквал критики.
На этот раз Анастасия Волочкова показала, как проводит тихий домашний вечер у костра.
"Как же я люблю домашние вечера у костра. С теми, с кем хочется быть рядом. Хорошего вам дня",
пожелала Анастасия поклонникам.
@volochkova_art
У Анастасии Волочковой очень разные подписчики, за ее жизнью пристально следят и верные фанаты, и ненавистники:
"Классно выглядите, Настя!"
"Она похожа на алкашку и на человека, которому внимания не хватает или на человека с больной психикой, который постоянно думает о сексе. Нужно думаю проверить я на СПИД. Очень напоминает Фреди Меркьюри!"
"Умница, труженица восхищаюсь вами"
"Настя! Ты Классная! Как же тебе завидуют, эти жёлчные людишки. У них нет своей жизни, они живут твоей. Так держать!"