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Брежнева удивила слишком откровенным декольте
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«Куда смотрит муж?»: Вера Брежнева удивила слишком откровенным декольте 

Лиза 4 часа назад
Фото: @ververa
В Баку закончился музыкальный фестиваль «Жара», где собрались, кажется, все звезды шоу-бизнеса. На церемонии закрытия знаменитости не только обменивались впечатлениями, но и блистали в весьма откровенных нарядах. Вера Брежнева выбрала для красной дорожки черное платье в пол, которое отличала лишь одна деталь, зато какая! Фотографы в этот вечер не могли оторваться от роскошного декольте певицы. Исполнительница часто выбирает платья, подчеркивающие ее фигуру, но акцент на груди в последнее время делала редко. Здесь же наряд украшает глубокий вырез практически до талии.
@zharafest
Фолловеры оценили смелый выход артистки. Правда нашлись и те, кто посчитал подобную откровенность излишней: «Вера, грудь роскошная, конечно, но куда смотрит муж? Вам не к лицу такие вырезы! Ну очень откровенно! Скоро без одежды начнут выходить, ну а зачем действительно?!». К слову, у себя в микроблоге певица выкладывать подобный кадр не стала.
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