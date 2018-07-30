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Рудковской припомнили бывших мужчин
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Рудковской припомнили бывших мужчин 

Рамблер 4 часа назад
Звездная пара отдыхает на фешенебельном итальянском курорте.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко активно ведут свои страницы в Instagram и делятся с подписчиками подробностями своей личной жизни.
@rudkovskayaofficial
Но не все ценят такую откровенность и так и норовят поковыряться в чужом грязном белье. Рудковскую упрекают в ее бурном прошлом, а Плющенко и вовсе подозревают в том, что он подкаблучник:
"Сколько до Жени у тебя их было))) Один Батурин страшно подумать… Как так можно?)"
"Тут без вариантов, у него 2 палец на ноге больше, значит супруга командовать будет. Ну ничего страшного, если любит то почему бы и не поподчиняться-то"
"Какая разница кто в семье рулит, главное счастливы! Молодцы"
Однако и защитников у пары тоже много:
"Люди будьте добрее, что с Вами происходит?"
"И Женя вам плох и Яна не достаточно молода! Ну сколько можно гадить на чужих страницах!"
"Какая сладкая парочка!)) Правда.. очень красиво и романтично!молодцы!"
Женский форум11
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