Рудковской припомнили бывших мужчин

Звездная пара отдыхает на фешенебельном итальянском курорте.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко активно ведут свои страницы в Instagram и делятся с подписчиками подробностями своей личной жизни.

@rudkovskayaofficial

Но не все ценят такую откровенность и так и норовят поковыряться в чужом грязном белье. Рудковскую упрекают в ее бурном прошлом, а Плющенко и вовсе подозревают в том, что он подкаблучник:

"Сколько до Жени у тебя их было))) Один Батурин страшно подумать… Как так можно?)"

"Тут без вариантов, у него 2 палец на ноге больше, значит супруга командовать будет. Ну ничего страшного, если любит то почему бы и не поподчиняться-то"

"Какая разница кто в семье рулит, главное счастливы! Молодцы"

Однако и защитников у пары тоже много:

"Люди будьте добрее, что с Вами происходит?"

"И Женя вам плох и Яна не достаточно молода! Ну сколько можно гадить на чужих страницах!"

"Какая сладкая парочка!)) Правда.. очень красиво и романтично!молодцы!"