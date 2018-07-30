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76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
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76-летняя Алентова выглядит ровесницей 49-летней дочери 

Passion.ru 13 часов назад
На днях Юлия Меньшова, единственная дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова, отпраздновала свой день рождения и поделилась с поклонниками новыми снимками с родными.
По случаю 49-го дня рождения в доме Юлии Меньшовой собралась вся ее семья — родители Вера Алентова и Владимир Меньшов, супруг Игорь Гордин, сын Андрей и дочь Таисия. Телеведущая и актриса решила опубликовать в своем микроблоге снимки с родными и написала благодарственную речь.
«Спасибо, дорогие люди, за этот бесконечный поток поздравлений, который так украсил мне этот день! Я с огромной радостью читала их все утро, весь день, весь вечер и даже ночью! Ух! А все МОИ были рядом со мной, и что ж еще нужно для — счастья? #новыйотсчет #напутикюбилею #семьявместедушанаместе #былохорошо #спасибозалюбовь», — заявила Меньшова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Фолловеры не только с удовольствием поздравили Юлию с днем рождения, но и отметили, что она, как и ее мама Вера Валентиновна, совершенно не меняются со временем, и звезда фильма «Москва слезам не верит» сейчас выглядит ровесницей дочери. «Как сестры с Верой Валентиновной!»; «Вы с мамой одно лицо! Счастья вам на долгие годы!»; «Очень здорово, что природа на вас не отдохнула. Родители класс! И вы не подкачали»; «Какие же вы красивые с мамой», — пишут Юлии поклонники.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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