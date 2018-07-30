76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери

76-летняя Алентова выглядит ровесницей 49-летней дочери

По случаю 49-го дня рождения в доме Юлии Меньшовой собралась вся ее семья — родители Вера Алентова и Владимир Меньшов, супруг Игорь Гордин , сын Андрей и дочь Таисия. Телеведущая и актриса решила опубликовать в своем микроблоге снимки с родными и написала благодарственную речь.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 29 Июл 2018 в 2:00 PDT «Спасибо, дорогие люди, за этот бесконечный поток поздравлений, который так украсил мне этот день! Я с огромной радостью читала их все утро, весь день, весь вечер и даже ночью! Ух! А все МОИ были рядом со мной, и что ж еще нужно для — счастья? #новыйотсчет #напутикюбилею #семьявместедушанаместе #былохорошо #спасибозалюбовь», — заявила Меньшова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры не только с удовольствием поздравили Юлию с днем рождения, но и отметили, что она, как и ее мама Вера Валентиновна, совершенно не меняются со временем, и звезда фильма «Москва слезам не верит» сейчас выглядит ровесницей дочери. «Как сестры с Верой Валентиновной!»; «Вы с мамой одно лицо! Счастья вам на долгие годы!»; «Очень здорово, что природа на вас не отдохнула. Родители класс! И вы не подкачали»; «Какие же вы красивые с мамой», — пишут Юлии поклонники.