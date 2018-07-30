Бузова поженила пару на своем концерте

Ольга Бузова поженила пару во время своего выступления в Санкт-Петербурге

Молодой человек сделал предложение любимой во время выступления Ольги Бузовой

Для любви нет преград. Именно так решил молодой человек по имени Валерий и сделал предложение своей любимой девушке Юле во время выступления Ольги Бузовой. Событие случилось во время презентации проекта «Замуж за Бузову» в Санкт-Петербурге. Прямо во время выступления Бузовой молодой человек встал на одно колено и протянул кольцо любимой. Девушка ответила согласием.

Отмечается, что новоиспеченная невеста — поклонница Ольги Бузовой, поэтому это событие стало для нее двойным приятным сюрпризом.

А вы хотели бы получить публичное предложение от любимого?