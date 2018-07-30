Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой

Галкин показал такое фото с Пугачевой, что фанаты заподозрили фотошоп

Слишком уж молодо выглядят любимые артисты!

Максим Галкин и Алла Пугачева по-прежнему отдыхают в теплых краях и не устают радовать поклонников новыми фото. Настроение у Максима летним вечером было явно очень романтическим, и он выложил в свой микроблог селфи с Аллой, подписав всего лишь одно слово: «Хорошооооооооооооо!».

«Какие же вы красивые!» — восхитились подписчики. А некоторые даже заподозрили звездную пару в фотошопе этого снимка — уж слишком молодо они выглядят. Белоснежные улыбки, загорелые лица, сияющие глаза… Примадонну можно вообще назвать юной девушкой.

Но ни Максим, ни Алла никогда не считали нужными редактировать свои фотографии. Совсем недавно артист сфотографировал любимую жену без фильтров — и даже почти ненакрашенную, после купания. «Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами», — поделился Максим.

Да она и сама порой не против сделать неожиданное селфи. Например, не так давно всенародно любимая певица выложила в соцсети фото, которое собрало рекордное число комментариев на ее странице. Ведь это было фото… из душа! Как и полагается, на лице ни грамма косметики, а взъерошенные влажные волосы, похоже, только что сушили полотенцем.

А перед своим днем рождения народная любимица сделала то, о чем ее так долго просили фанаты: показала, как выглядит без капли макияжа в домашнем облике. Кажется, такой ее еще не видел никто, кроме семьи.

Так что, думается, все дело в том, что Алле и Максиму на самом деле хорошо друг с другом, о чем и говорил Галкин. Ведь настоящая любовь красит несравненно лучше любых фоторедакторов.