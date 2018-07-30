Квитко доказала хейтерам, что не толстая

Она показала новое видео, снятое на пляже.

Только ленивый еще не обвинил русскую Кардашьян в том, что она нещадно фотошопит свои снимки, а в жизни выглядит совершенно иначе. В частности, ее тонкая талия и плоский живот существуют только в Instagram, а не в реальности. Настя решила дать отпор обидчикам, опубликовав в своем микроблоге не только фото в купальнике, но и два небольших видеоролика, сделанных во время фотосессии. На них ее фигура видна без прикрас.

И действительно, живот у Квитко абсолютно плоский, а талия — узкая. Конечно, не такая совершенная как в отретушированных кадрах, но и ничуть не расплывшаяся. Правда, видны и несовершенства кожи. Поэтому модель так редко делится с поклонниками роликами, а если и показывает что-то — то почти сразу удаляет. Ведь на видео спрятать недостатки гораздо сложнее, чем на фото. А может быть, Квитко просто не умеет этого делать. Ведь даже с ретушью кадров у нее то и дело выходят забавные промахи.

Напомним, когда девушка показывала бекстейдж со съемок, поклонников поразил целлюлит на ее животе. «Целлюлит на животе! Первый раз такое вижу», «Какие бугры на талии. После липомоделирования?» — написали девушке фолловеры.

— Вопреки расхожему мнению, живот — одна из частей тела, на которой целлюлит появляется чаще всего, — рассказала врач-косметолог. — Во-первых, кожный покров здесь толстый и рыхлый. А во-вторых, именно на животе, а не на ягодицах обычно скапливаются жировые отложения. Фигура Анастасии конечно, вряд ли может быть естественной, а вот целлюлит — вполне.

Впрочем, за фигурой девушки (а теперь-то понятно, что она все-таки реальная) такие мелочи, как пара складочек и бугорков, просто незаметны. По крайней мере, мужчинам, которые осыпали Настю комплиментами. Что ж, будем надеяться, это вдохновит ее на новые видеоролики, нде она покажет фигуру во всех подробностях.