Звезды, которым постоянно не везет в любви 

Если вы пока не встретили свое счастье, не расстраивайтесь. Даже звездам не всегда удается устроить личную жизнь. Вот вам несколько примеров.
Рене Зеллвегер
Личная жизнь Рене Зеллвегер с самого начала складывалась не лучшим образом. Первый бойфренд актрисы — солист рок-группы «Pariah» — Симс Эллиот после болезненного разрыва с ней покончил с собой. Позже Рене пыталась найти счастье в объятиях Джима Керри и Джорджа Клуни. В конце концов знаменитая красотка вышла замуж за кантри-звезду Кенни Чесни, о чем практически сразу пожалела.
Супруги расстались спустя четыре месяца из-за обмана музыканта. После развода Рене приписывали роман с Брэдли Купером, но ничего серьезного из этой интрижки не вышло. Если верить таблоидам, сейчас актриса состоит в отношениях с Дойлом Брэмхоллом и, кажется, дело идет к свадьбе.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон как-то даже принято жалеть в нашем обществе. После того, как от нее к Анджелине Джоли ушел Брэд Питт, сердобольные поклонники автоматически внесли актрису в список вечных страдалиц и неудачниц. И уже никому не важно было, что после этого Джен нашла счастье с Джастином Теру, с которым прожила два года в браке. Не так давно супруги все же расстались. И теперь Энистон снова выслушивает огромное количество слов сочувствия в свой адрес.
Леонардо Ди Каприо
Чтобы пересчитать всех девушек Леонардо Ди Каприо, не хватит и пальцев обеих рук. За долгие годы актер даже уже определился с типажом (ему нравятся длинноногие блондинки модельной внешности), но ни одной из девушек так и не удалось отвести самого завидного холостяка Голливуда под венец.
Да и сам Лео утверждает, что не готов ради девушки идти на серьезные жертвы. «Отдать жизнь за возлюбленную? Не уверен… За такими героями трудно последовать. Потому что это кино. И не надо путать меня с моими персонажами. Верить в любовь, быть готовым бросить все ради нее, рисковать своей жизнью — это же настоящая трагедия», — говорит актер.
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг — одна из главных неудачниц в нашем списке. В разное время она пыталась наладить личную жизнь с певцом Майком Хатчинсом, манекенщиком Джеймсом Гудинком, актером Оливье Мартинесом и манекенщиком Андрэ Валенкозо. Однако главное разочарование постигло певицу в отношениях с начинающим актером Джошуа Сассом, который изменил ей накануне свадьбы с коллегой по цеху.
После тяжелого разрыва Кайли заявила, что никогда не выйдет замуж. «Я как девушка в своей жизни никогда не мечтала о свадьбе. Это не то, что мне было нужно или хотелось. Мое время для брака прошло», — отметила Миноуг.
Линдси Лохан
А вот Линдси Лохан испытывает трудности в отношениях из-за своего непростого характера и пагубных привычек. В 16 лет она закрутила роман с певцом Аароном Картером, который изменил ей с Хилари Дафф. После съемок «Главы 27» СМИ писали о романе актрисы с Джаредом Лето, но эта информация так и не получила подтверждения. Затем Лохан не постеснялась увести парня у своей подруги Пэрис Хилтон.
Были в послужном списке Лохан и девушки. Некоторое время она встречалась с диджеем Самантой Ронсон, но и эти отношения не привели ни к чему серьезному. Последний роман актрисы с российским миллионером Егором Тарабасовым журналисты обсуждают до сих пор: уж очень громким и грязным был разрыв. Надеемся, в скором времени Линдси-таки остепенится и найдет свое счастье.