Звезды, которым постоянно не везет в любви

Если вы пока не встретили свое счастье, не расстраивайтесь. Даже звездам не всегда удается устроить личную жизнь. Вот вам несколько примеров.

Рене Зеллвегер

Личная жизнь Рене Зеллвегер с самого начала складывалась не лучшим образом. Первый бойфренд актрисы — солист рок-группы «Pariah» — Симс Эллиот после болезненного разрыва с ней покончил с собой. Позже Рене пыталась найти счастье в объятиях Джима Керри Джорджа Клуни . В конце концов знаменитая красотка вышла замуж за кантри-звезду Кенни Чесни, о чем практически сразу пожалела.

Супруги расстались спустя четыре месяца из-за обмана музыканта. После развода Рене приписывали роман с Брэдли Купером , но ничего серьезного из этой интрижки не вышло. Если верить таблоидам, сейчас актриса состоит в отношениях с Дойлом Брэмхоллом и, кажется, дело идет к свадьбе.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон как-то даже принято жалеть в нашем обществе. После того, как от нее к Анджелине Джоли ушел Брэд Питт , сердобольные поклонники автоматически внесли актрису в список вечных страдалиц и неудачниц. И уже никому не важно было, что после этого Джен нашла счастье с Джастином Теру , с которым прожила два года в браке. Не так давно супруги все же расстались. И теперь Энистон снова выслушивает огромное количество слов сочувствия в свой адрес.

Леонардо Ди Каприо

Чтобы пересчитать всех девушек Леонардо Ди Каприо, не хватит и пальцев обеих рук. За долгие годы актер даже уже определился с типажом (ему нравятся длинноногие блондинки модельной внешности), но ни одной из девушек так и не удалось отвести самого завидного холостяка Голливуда под венец.

Да и сам Лео утверждает, что не готов ради девушки идти на серьезные жертвы. «Отдать жизнь за возлюбленную? Не уверен… За такими героями трудно последовать. Потому что это кино. И не надо путать меня с моими персонажами. Верить в любовь, быть готовым бросить все ради нее, рисковать своей жизнью — это же настоящая трагедия», — говорит актер.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг — одна из главных неудачниц в нашем списке. В разное время она пыталась наладить личную жизнь с певцом Майком Хатчинсом, манекенщиком Джеймсом Гудинком, актером Оливье Мартинесом и манекенщиком Андрэ Валенкозо. Однако главное разочарование постигло певицу в отношениях с начинающим актером Джошуа Сассом, который изменил ей накануне свадьбы с коллегой по цеху.

После тяжелого разрыва Кайли заявила, что никогда не выйдет замуж. «Я как девушка в своей жизни никогда не мечтала о свадьбе. Это не то, что мне было нужно или хотелось. Мое время для брака прошло», — отметила Миноуг.

Линдси Лохан

Были в послужном списке Лохан и девушки. Некоторое время она встречалась с диджеем Самантой Ронсон, но и эти отношения не привели ни к чему серьезному. Последний роман актрисы с российским миллионером Егором Тарабасовым журналисты обсуждают до сих пор: уж очень громким и грязным был разрыв. Надеемся, в скором времени Линдси-таки остепенится и найдет свое счастье.