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Некрасивые жены звездных красавцев
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Некрасивые жены звездных красавцев 

Рамблер 14 часов назад
Вы думаете, что у актёров-признанных красавцев столь же восхитительные вторые половинки? Кое-кто действительно обзавёлся соблазнительными жёнами. А вот другие артисты обожают супруг, даже если они не очень привлекательны. Очевидно, эти женщины очаровали своих мужчин не внешностью, а чем-то другим.
1. Хью Джекман и Деборра-Ли Фёрнесс. Когда будущие супруги познакомились, Хью был начинающим артистом, а Дебора — вполне успешной и знаменитой исполнительницей. Несмотря на то, что она старше Хью на 13 лет, пара счастлива уже больше двух десятилетий и воспитывает приёмных сына и дочь.
2. Крис Нот, сыгравший Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», в жизни выбрал спутницу более невзрачную, чем его сериальные подруги. С Тарой Уилсон он познакомился в собственном ресторане, куда девушка пришла устраиваться на работу официанткой.
3. Швейцарский актёр Венсан Перес женат на актрисе и сценаристке Карин Силла. Карин сложно назвать классической красавицей, к тому же она уходила от Переса к Жерару Депардье и даже родила от него дочь, но вернулась к Венсану. Пара вместе 20 лет.
4. Марк Цукерберг познакомился с Присциллой Чан ещё в студенчестве. Девушка были с ним ещё тогда, когда Facebook только зарождался. Сейчас у Марка и Присциллы двое детей и этот брак является для многих образцом для подражания.
Женский форум
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