Некрасивые жены звездных красавцев

Вы думаете, что у актёров-признанных красавцев столь же восхитительные вторые половинки? Кое-кто действительно обзавёлся соблазнительными жёнами. А вот другие артисты обожают супруг, даже если они не очень привлекательны. Очевидно, эти женщины очаровали своих мужчин не внешностью, а чем-то другим.

1. Хью Джекман и Деборра-Ли Фёрнесс. Когда будущие супруги познакомились, Хью был начинающим артистом, а Дебора — вполне успешной и знаменитой исполнительницей. Несмотря на то, что она старше Хью на 13 лет, пара счастлива уже больше двух десятилетий и воспитывает приёмных сына и дочь.

2. Крис Нот , сыгравший Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», в жизни выбрал спутницу более невзрачную, чем его сериальные подруги. С Тарой Уилсон он познакомился в собственном ресторане, куда девушка пришла устраиваться на работу официанткой.

3. Швейцарский актёр Венсан Перес женат на актрисе и сценаристке Карин Силла. Карин сложно назвать классической красавицей, к тому же она уходила от Переса к Жерару Депардье и даже родила от него дочь, но вернулась к Венсану. Пара вместе 20 лет.