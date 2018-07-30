Актрисы, родившие после 40 лет

Ещё недавно женщина, которая не обзавелась ребёнком до 25 лет, получала ярлык «старородящая». Сегодня возрастные рамки существенно расширились, поэтому никого уже не удивляет, когда мамами становятся в 30, 35 и даже 40. Эти актрисы познали радость материнства в зрелом возрасте и ничуть не жалеют.

1. Светлана Пермякова , звезда КВН и сериала «Интерны», родила дочь Варвару в 40 лет от своего директора Максима Скрябина , который младше её на 19 лет.

2. Келли Престон Джон Траволта трагически потеряли сына Джетта, когда ему было 16 лет. Спустя год Келли родила сына Бенджамина, на тот момент ей было 48 лет.

3. Ольга Кабо стала мамой второй раз в 44 года. У актрисы уже была дочь, но Ольга мечтала подарить наследника своему второму супругу, и её мечта сбылась.

4. Актриса, о которой грезят все мужчины мира, Моника Белуччи первую дочь родила в 39 лет и подарила ей сестру в 45.