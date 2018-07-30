Пять супермоделей, которых нашли на улице

Однажды эти девушки оказались в нужное время в нужном месте. Теперь о них говорит весь мир. Вспоминаем, кто из моделей получил путевку в жизнь после одной случайной встречи.

Наоми Кэмпбелл

Одна из самых востребованных моделей 90-х была замечена скаутом парижского модельного агентства Бетом Болдтом во время прогулки по парку Covent Garden в Лондоне. Уже через год она отправилась в Париж, где успешно прошла кастинг в агентство Elite Modeling и вскоре появилась на обложке Elle

Жизель Бундхен

По иронии судьбы будущей супермодели предложили контракт, когда она с одноклассниками обедала в McDonalds . Строгий отец не желал дочери карьеры модели, но взвесив все «за» и «против», Жизель все же подписала контракт из-за возможности получать немалые деньги. Сейчас на ее счету более 600 обложек, сотни показов и работа с такими брендами, как Chanel , Versace, Valentino.

Кейт Мосс

Самую высокооплачиваемую модель 2000 года по версии журнала Forbes заметили в аэропорту Нью-Йорка, когда ей было всего 14. Директор лондонского агентства Storm пригласила Кейт, рост которой сильно отличался от модельного и составлял 168 см, попробовать себя в моделинге. Контракт с Calvin Klein и тренд на «героиновый шик» сделали из девушки супермодель.

Клаудия Шиффер

В 17 лет, отдыхая в одном из ночных клубов Дюссельдорфа, Клаудия познакомилась с директором модельного агентства Metropolian Models Мишелем Леватоном. Родители отпустили девушку в Париж, где ее карьера начала набирать обороты. Вскоре она стала музой для директора модного дома Chanel Карла Лагерфельда и вступила в ряды супермоделей. К 2015 году Шиффер снялась для обложек журналов более 1000 раз.

Наталья Водянова