Ещё
Пять супермоделей, которых нашли на улице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять супермоделей, которых нашли на улице 

SNCmedia.ru 12 часов назад
Фото: @gisele
Однажды эти девушки оказались в нужное время в нужном месте. Теперь о них говорит весь мир. Вспоминаем, кто из моделей получил путевку в жизнь после одной случайной встречи.

Наоми Кэмпбелл

Одна из самых востребованных моделей 90-х была замечена скаутом парижского модельного агентства Бетом Болдтом во время прогулки по парку Covent Garden в Лондоне. Уже через год она отправилась в Париж, где успешно прошла кастинг в агентство Elite Modeling и вскоре появилась на обложке Elle.

Жизель Бундхен

По иронии судьбы будущей супермодели предложили контракт, когда она с одноклассниками обедала в McDonalds. Строгий отец не желал дочери карьеры модели, но взвесив все «за» и «против», Жизель все же подписала контракт из-за возможности получать немалые деньги. Сейчас на ее счету более 600 обложек, сотни показов и работа с такими брендами, как Chanel, Versace, Valentino.

Кейт Мосс

Самую высокооплачиваемую модель 2000 года по версии журнала Forbes заметили в аэропорту Нью-Йорка, когда ей было всего 14. Директор лондонского агентства Storm пригласила Кейт, рост которой сильно отличался от модельного и составлял 168 см, попробовать себя в моделинге. Контракт с Calvin Klein и тренд на «героиновый шик» сделали из девушки супермодель.

Клаудия Шиффер

В 17 лет, отдыхая в одном из ночных клубов Дюссельдорфа, Клаудия познакомилась с директором модельного агентства Metropolian Models Мишелем Леватоном. Родители отпустили девушку в Париж, где ее карьера начала набирать обороты. Вскоре она стала музой для директора модного дома Chanel Карла Лагерфельда и вступила в ряды супермоделей. К 2015 году Шиффер снялась для обложек журналов более 1000 раз.

Наталья Водянова

Так называемая «русская золушка», родившаяся в простой семье в Нижнем Новгороде, была замечена скаутом агентства Viva Model Management на одном из просмотров. Она не знала даже английского, но сразу же отправилась работать в Париж, где ее заметил сам Жан-Поль Готье и предложил работу. В 2002 году Наталья стала самой востребованной моделью на нью-йоркской неделе моды, а в 2007 –лицом осенней косметической линейки дома Chanel.
SNCmedia.ru: последние новости
Звезды, которым систематически не везет в любви Трусы без дна и еще 6 вещей, к которым мне пришлось привыкать в Китае Дезадаптивная мастурбация: привычки, которые лишают нас оргазма
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна96
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой40
Некрасивые жены звездных красавцев3
Актрисы, родившие после 40 лет3
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае6
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение