Пэрис Хилтон созналась, что хочет завести ребенка

Певица рассказала, что пока она не ждет ребенка, но планирует обзавестись детьми в ближайшее время. Пэрис хочет, чтобы у нее родилась девочка, которую можно одевать в розовую одежду с сердечками и единорогами.

So in love with my beautiful lil angel Lily-Grace. 😍👶🏼 #AuntParis Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 26 Июл 2018 в 8:53 PDT Причиной такого внезапного желания могло послужить рождение второй племянницы певицы — Лили Грейс. По словам ее сестры Ники, Пэрис очень часто навещает малышку и всячески балует ее.

"Пэрис всегда приходит в гости с милыми подарками, одеждой, игрушками и куклами", — ранее рассказывала сестра Хилтон.