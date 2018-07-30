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Пэрис Хилтон созналась, что хочет завести ребенка
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Пэрис Хилтон созналась, что хочет завести ребенка 

Рамблер 12 часов назад
Фото: @parishilton
Певица рассказала, что пока она не ждет ребенка, но планирует обзавестись детьми в ближайшее время. Пэрис хочет, чтобы у нее родилась девочка, которую можно одевать в розовую одежду с сердечками и единорогами.
Причиной такого внезапного желания могло послужить рождение второй племянницы певицы — Лили Грейс. По словам ее сестры Ники, Пэрис очень часто навещает малышку и всячески балует ее.

So in love with my beautiful lil angel Lily-Grace. 😍👶🏼 #AuntParis

Публикация от  Paris Hilton (@parishilton)

"Пэрис всегда приходит в гости с милыми подарками, одеждой, игрушками и куклами", — ранее рассказывала сестра Хилтон.
Напомним, что у Пэрис Хилтон есть возлюбленный — актер Крис Зилка. Пара официально подтвердила свои отношения в феврале 2016 года. А уже в январе этого года Крис сделал Пэрис предложение. На последних фото влюбленные выглядели довольно счастливыми и держались за руки.
Женский форум
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