Пугающие изъяны во внешности супермоделей

36-летняя Наталья Водянова , супермодель, благотворитель и мама пятерых детей, в конце июля выложила в Инстаграме снимок с отдыха в Сен-Тропе, и подписчики неожиданно заметили у нее непропорциональную часть тела.

«Вот это ручища трехметровая!», — поразились они, — «пальцы как у Черной Пантеры», «рука больше, чем голова», «кисть руки, как стопа ноги».

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Завистники как будто получают облегчение, находя «несовершенства» в тех, чья красота стоит миллионы: ага, не такая уж ты и идеальная! Правда, придирки к Наталье в данном случае просто дурацкие.

А ведь нередко люди замечают «изъяны», которых королевы гламура действительно стесняются и стараются скрыть. Плюс сама профессия оставляет пугающие следы на их внешности.

Пэрис Хилтон

Говоря о размере конечностей — у американской телезвезды и фотомодели при росте 1,73 метра аж 42-й размер ноги, и это всегда ее страшно смущало. Как-то она призналась, что, надевая плоскую обувь, чувствует себя словно в клоунских башмаках.

Однако, по иронии, мало кто обратил внимание на размер ноги, зато Хилтон прослыла обладательницей некрасивых «старческих» рук.

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В последнее время 37-летняя блондинка стала часто носить митенки — перчатки без пальцев. Вряд ли это просто модная причуда.

Эль Макферсон

У австралийской супермодели нога еще больше — 43 размера, правда, и ростом она куда выше — 1,82 м. Но, опять же, не размер недавно отпугнул ее подписчиков в Инстаграме, а «уродливые», по их оценке, стопы — искривленные и бугристые.

Комментаторы предположили, что это последствия многолетнего расхаживания по подиуму в высоченных шпильках и прочей малоудобной обуви. На других снимках тоже заметны шишки.

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Как объясняют медицинские сайты, такие костяные наросты или тканевые уплотнения действительно чаще всего образуются у женщин после длительного ношения туфель на высоком каблуке с зауженным носком. Нагрузка на стопу распределяется неравномерно и происходит деформация. Это может причинять боль, нарушать кровоток и разрушать кости.

Кристал Копланд

Модель, которая не раз открывала показы ведущих дизайнеров, однажды рассказала, что работа временами похожа на изощренную пытку. Самое тяжелое — это «Большая четверка»: знаменитые Недели моды в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке. Под конец измученные ноги девушек выглядят кошмарно, представляя собой сплошную гематому.

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Источник в модной индустрии подтвердил, что с моделями на грандиозных шоу не церемонятся. В большинстве случаев всем выдают туфли 39-40 размеров, и девушкам приходится либо втискивать в них ноги любой ценой, либо «тонуть» и следить, чтобы не дай бог не свалились.

«Синяки, порезы, вывихи — это обычное дело. Потом все это долго заживает, а работать-то надо и дальше. Так что после Недель моды гримеры маскируют следы травм, чтобы девушки могли участвовать в фотосессиях», — сказал инсайдер.

Кристал добавила, что в течение этих четырех сумасшедших недель из-за ежедневных наворотов с прическами модели теряют чуть ли не половину волос. Начесы, стягивания, тонны укладочных средств — все это превращает шевелюру в истерзанную мочалку.

«Но ничего, потом отрастут. В смысле, надо говорить себе, что это часть твоей работы. Только так я и справляюсь», — откровенничает она.

Эшли Грэм, Софи Тернер

Сегодня модели размера «плюс» гордо участвуют в дефиле наравне с обладательницами эталонных параметров и в целом пользуются небывалой популярностью. Одна из самых известных, роскошная Эшли Грэм, регулярно появляется на обложках влиятельных модных журналов.

Моделей размера «плюс» как и всех, ретушируют. Но, в отличие от большинства стандартных манекенщиц, скованных строгими условиями многомиллионных контрактов, эти женщины не боятся показывать необработанные снимки, на которых видны целлюлит, складки, пигментация и прочие телесные изъяны.

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Британка Софи Тернер тоже показала, как выглядит на самом деле, и призналась, что поначалу ее ужасно расстроили фото без ретуши.

«Но потом я подумала: чего это я? Каждая женщина — это целый мир, а не просто витрина целлюлита, складок на животе или жира на заднице. Конечно, всем хочется иметь безупречную гладкую кожу, но пора принять реальность. То, как мы выглядим — нормально, хватит считать это отвратительным и уродливым!» — написала она.

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С тех пор Софи регулярно делится своими антигламурными портретами.

Бриэнн Райс

На многочисленных фото и видео, включая домашние селфи, у американской модели всегда была идеальная кожа лица. Но как оказалось, она целых 12 лет прятала под толстым слоем косметики «тайну», которой стыдилась, вплоть до психоза и депрессии.

Только в 2016-м Бриэнн осмелилась показать, как выглядит на самом деле.

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В посте к этому фото она пояснила, что еще в 19 лет у нее выявили витилиго — неизлечимый аутоиммунный дефект в виде частичной депигментации кожи. Он мог проявиться где угодно, на незаметном участке или на всем теле. У Бриэнн оказалось поражено только лицо. Причем все началось с одной обесцвеченной точки под глазом. Чтобы принимать себя такой, как есть, ей понадобились годы. К тому же, открой она правду раньше, это разрушило бы ее карьеру.

Но так было еще несколько лет назад, а сегодня мир моды уже не воспринимает людей с витилиго как «уродцев».

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Винни Харлоу, страдающая депигментацией с детства, когда-то думала о самоубийстве, а теперь зарабатывает миллионы как топ-модель. Например,, страдающая депигментацией с детства, когда-то думала о самоубийстве, а теперь зарабатывает миллионы как топ-модель.

Кэтрин Макнил

Длиннющие ноги австралийки Макнил однажды вызвали не зависть, а ужас и сочувствие.

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«Никогда больше не поеду в Нью-Йорк», — подписала Кэтрин это селфи, где ее ноги до безобразия тощие и в синяках.

Эли Майкл

А эта девушка, начинавшая карьеру на мировых подиумах, завела в Инстаграме два отдельных аккаунта: в одном, который легко найти по ее имени, она постит «коммерчески одобренные» снимки, а в другом, секретном, показывает неудачные кадры и фото как есть, без прикрас.

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Там, например, можно увидеть, как она борется с прыщами и считает синяки на ногах. Правда, чем она их заработала, непонятно. Встревоженные подписчики предполагают, что это из-за «модельной» диеты, в которой не хватает железа и других важных микроэлементов.

Кара Делевинь

Британская супермодель как-то заявила, что вообще не ценит эту работу и мечтает стать актрисой. Она снялась в нескольких фильмах, но пока ее талант не оценили настолько, чтобы можно было без потерь расстаться с подиумом.

Во всяком случае, Кара не пытается держать марку, хулиганит в Инстаграме и часто попадается папарацци в непрезентабельном виде.

У Кары есть и другая кожная проблема — псориаз. Она однажды пожаловалась, что из-за нервной работы и недосыпания болезнь обостряется, и тогда визажисты брезгливо работают с ней в перчатках, потому что боятся заразиться.

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Кстати, скрыть лишай удается не всегда: только слепой на показе Versace в Милане не заметил бы ее «пятнистых» ног.

Анна Линн Маккорд

Бывшая американская модель и звезда сериала «90210: Новое поколение» немало удивила поклонников, когда в одно «прекрасное» утро опубликовала в Твиттере свое фото после пробуждения.

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«Я проснулась и решила, что хватит с меня голливудского гламура, — написала она. — Шлю привет всем девчонкам (и парням), которые переживают из-за проблем с кожей!»

Адриана Лима

Бразильская супермодель, одна из «ангелов» знаменитого бельевого дефиле Victoria's Secret регулярно постит в Инстаграм честные селфи без косметики. Придраться там совершенно не к чему, хотя, судя по комментариям, немало людей считают, что она «вообще-то страшненькая».

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А еще у бразильянки временами подмечают темную растительность над губой, которую не скрывает косметика. Выходит, даже первые красавицы, к услугам которых лучшие стилисты и визажисты, не всегда успевают приводить себя в порядок.

Наоми Кэмпбелл

Несколько лет назад интернет облетели шокирующие фото «черной пантеры» с признаками страшного облысения.

Трихологи поясняли, что это последствия многолетнего наращивания, вытягивания и разглаживания волос: «Тугие прически, хвосты на макушке, нещадное расчесывание и наращивание — все это ведет к потере волос из-за постоянного дерганья фолликулов».

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С тех пор, по слухам, Наоми сделала пересадку волос в проблемных зонах, но насколько это помогло, нельзя понять, потому супермодель носит парики.

Речь идет об очень качественных париках, цена которых достигает 5 тысяч долларов, рассказал стилист Ро Морган, обслуживающий модные показы, в том числе с участием Кэмпбелл. При должном уходе один парик служит примерно год. У Наоми их несколько, что позволяет менять прически.