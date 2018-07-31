Ещё
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соня Киперман показала осиную талию и идеальный живот в бикини 

Passion.ru 10 часов назад
Старшая дочь Веры Брежневой продолжает отдыхать на море и щеголять в бикини одно сексуальнее другого.
Соня Киперман решила продолжить отпуск без мамы, которая улетела работать домой в Россию. Девушка демонстрирует точеную фигуру в достаточно откровенных бикини, выкладывая свежие снимки в свой микроблог.
«Огонь!», «Грациозная нимфа», «Соня, ты идеальна», «Красотка», — комментируют фото подписчики юной блондинки.
Напомним, последние несколько лет Соня Киперман живет вдали от родных, в Америке. Там она оканчивает школу и планирует получать высшее образование. На эту тему в ее микроблоге обычно много злословия, но девушка, к счастью, не обращает внимания на подобные комментарии.
Passion.ru: последние новости
76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей 49-летней дочери «Любовь красит»: поклонники в восторге от совместного фото Галкина и Пугачевой «Мой-то лучше всех»: Любовь Толкалина спровоцировала слухи о новом романе
Женский форум14
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком39
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами13
Самые экстремальные шпагаты Волочковой59
Снимок Малиновской топлес удивил фанатов2
Что происходит с человеком после смерти26
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение