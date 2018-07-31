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Знаменитости, ставшие мамами после 50
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Знаменитости, ставшие мамами после 50 

Рамблер 32 минуты назад
Сегодняшняя медицина позволяет людям жить дольше и сохранять здоровье до преклонных лет. Кроме того, разработки врачей удлинили и репродуктивный период у женщин. Сегодня уже мало кого удивляют молодые мамы, которым за 40, но некоторые женщины умудряются забеременеть и после 50.
1. В конце июня 2018 года датская актриса Бригитта Нильсен стала мамой в пятый раз: у Бригитты и её 39-летнего супруга наконец-то родилась дочка. Кстати, маме на момент родов было 54 года.
2. Ингеборга Дапкунайте, российская и литовская актриса, в январе отпраздновала 55-летие. Незадолго до юбилея она рассказала, что стала матерью: в 2017 году у неё появился сын.
3. Пока певица Джанет Джексон не появилась на публике с большим животом, почти никто не верил слухам о её беременности, ведь Джанет вплотную подошла к 50-летию. Однако певица действительно родила малыша, отметив полувековой юбилей.
4. Людмила Белявская, вдова актёра Александра Белявского, подарила супругу дочь в 2003 году. Александру был в тот момент 70 лет, а Людмиле — 52.
5. Бразильская актриса Соланж Коуту, звезда сериала «Клон», вышла замуж в 2010 году. Муж Соланж моложе её на 30 лет, но пара решила создать полноценную семью: через год 54-летняя Коуту родила малыша.
Женский форум1
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