Звезды-одногодки с пластикой и без

Актрисы обязаны выглядеть хорошо и молодо, в противном случае они рискуют лишиться ролей, да и фанаты будут разочарованы. По этой причине звёзды осаждают пластических хирургов и косметологические кабинеты. Но есть и знаменитости, которые ценят собственную внешность и отказываются скрывать возраст. Давайте сравним актрис-одногодки, которые выбирают пластику, и тех, кто намерено отказался избавляться от морщин.

2. Софи Лорен Алиса Фрейндлих . Знойная итальянка Софи Лорен отрицает, что посещает пластического хирурга, но лицо свидетельствует об обратном. А вот Алиса Бруновна — убеждённая противница пластики. По мнению Фрейндлих, пластика искажает мимику, что для актёра критично.

3. Рене Зеллвегер и Кристи Тарлингтон. Однажды Рене испугалась, что годы берут своё, и отправилась на пластическую операцию, после которой её перестали узнавать. А вот модель Криста Тарлингтон, которая придерживается здорового образа жизни и давно занимается йогой, умудряется сохранять цветущий вид и без помощи косметологи.