Ещё
Звезды-одногодки с пластикой и без
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды-одногодки с пластикой и без 

Рамблер 5 часов назад
Актрисы обязаны выглядеть хорошо и молодо, в противном случае они рискуют лишиться ролей, да и фанаты будут разочарованы. По этой причине звёзды осаждают пластических хирургов и косметологические кабинеты. Но есть и знаменитости, которые ценят собственную внешность и отказываются скрывать возраст. Давайте сравним актрис-одногодки, которые выбирают пластику, и тех, кто намерено отказался избавляться от морщин.
1. Памела Андерсон, звезда «Спасателей Малибу», и Лора Дерн, любимица режиссёра Дэвида Линча, сверкнувшая в «Твин Пикс». Памела — страстная поклонница омолаживающих процедур, а Лора предпочитает естественное старение.
2. Софи Лорен и Алиса Фрейндлих. Знойная итальянка Софи Лорен отрицает, что посещает пластического хирурга, но лицо свидетельствует об обратном. А вот Алиса Бруновна — убеждённая противница пластики. По мнению Фрейндлих, пластика искажает мимику, что для актёра критично.
3. Рене Зеллвегер и Кристи Тарлингтон. Однажды Рене испугалась, что годы берут своё, и отправилась на пластическую операцию, после которой её перестали узнавать. А вот модель Криста Тарлингтон, которая придерживается здорового образа жизни и давно занимается йогой, умудряется сохранять цветущий вид и без помощи косметологи.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпущен «слишком откровенный» купальник14
Самые экстремальные шпагаты Волочковой20
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Некрасивые жены звездных красавцев3
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами7
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение