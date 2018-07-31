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Знаменитости, у которых особые дети
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Знаменитости, у которых особые дети 

Рамблер 5 часов назад
В 2012 году актриса и ведущая Эвелина Блёданс родила сына Семёна. О том, что у малыша синдром Дауна, Эвелина узнала ещё на раннем сроке беременности, но решила оставить ребёнка. Сейчас Семёну уже 6 лет, и он активный, любознательный и общительный мальчик. Кто из звёзд воспитывает таких же крох?
1. Ирина Хакамада в 1997 году стала матерью второй раз: у неё появилась дочь Маша. Ещё во время беременности девочке диагностировали синдром Дауна. Сейчас Мария уже взрослая девушка, которая вовсю готовится к свадьбе.
2. Оперная дива Анна Нетребко воспитывает сына Тьяго, рождённого в союзе с коллегой из Уругвая Эрвином Шроттом. Тьяго родился в 2008 году и, по словам Анны, был самым обычным, хоть и немного замкнутым ребёнком. В три года мальчику поставили диагноз «аутизм». Несмотря на диагноз, Тьяго вполне адаптирован в обществе, он охотно общается и с родственниками, и с ровесниками.
3. Композитор Константин Меладзе стал в третий раз отцом в 2005 году, когда супруга Яна подарила ему сына. К четырём годам маленького Валерию врачи признали аутистом, отметив, что у мальчика тяжёлая степень.
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